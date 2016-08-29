查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻 ·青春版《红色娘子军》掀红色旋风 ·孩子的第一本书如何挑选？ ·幸福食堂的“幸福事业”能否复制推广 ·大学新生迎“史上最严”资格审查 ·长江传媒启动《上善若水》项目 ·癫痫治疗迎来“电子药物”时代 ·图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 青春版《红色娘子军》掀红色旋风 · 孩子的第一本书如何挑选？ · 幸福食堂的“幸福事业”能否复制 · 大学新生迎“史上最严”资格审查 · 长江传媒启动《上善若水》项目 · 癫痫治疗迎来“电子药物”时代 · 图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年 9 综合新闻 2016.8.29 星期一 国际绘本大师在汉对话—— 孩子的第一本书如何挑选？ 湖北日报讯 记者 别鸣 通讯员 刘虹 汪敏



“很多儿童绘本，生硬说教，文字老套，画风保守，不适合孩子的阅读习惯。”这是当前不少孩子家长的槽点。

绘本，是指以绘画为主，并附有少量文字的书籍。作为孩子人生中的第一本书，它为孩子打开了想象力的窗口。据统计，全国每年新增童书约4万种，其中儿童绘本3000至4000种。前两年以引进为主，国外绘本活跃度明显更高。近年来国内原创绘本也开始涌现，但仍然只占到市场份额的10%至20%。

究竟什么是好的绘本？孩子的人生第一本书如何挑选？昨日上午，“与国际绘本大师相约武汉”活动在省图书馆举行。 国际安徒生奖评委会前主席玛利亚·耶稣·基尔、俄罗斯功勋画家安娜斯塔西亚·阿卡普瓦、省图书馆馆长汤旭岩、省作家协会副主席徐鲁等，与300余名小读者、家长和幼儿教师们分享了世界优秀绘本创作的新趋势，指导大家选择和阅读优秀绘本。



什么是好绘本？



无论是教育工作者们还是幼儿家长们，面对不断推陈出新、眼花缭乱的绘本市场，都会感到无所适从、难以入手。但他们都发自内心地渴望为孩子们找到值得阅读的绘本，用润物无声的方式，将一颗颗阅读的种子植入孩子们的内心，让阅读慢慢地生根发芽、茁壮成长、开花结果。

作为国际安徒生奖评委会前主席，做过20多年儿童文学编辑的玛利亚·耶稣·基尔女士说，与几十年前相比，儿童文学作家和插画家正在越来越多地被社会各界所重视。

对于什么是好绘本？她认为，一个高质量的绘本，不仅文字和图画单独看必须是优秀的，更为重要的是文字和图画必须协同工作，建立良好的对话。图文关系的处理是图画书成功与否的关键。绘本是文学价值与艺术价值的共融和对话，能激发孩子的想象力和感受力，培养批判性思维。绘本不仅给孩子提供美好的视觉体验，而且绘本也是孩子在大人的帮助下，发现直观图像和抽象语言之间奥妙关系的地方，而这将为孩子们学会阅读打开一扇大门。

不少家长也认为：“很多时候，绘本里的故事与孩子的生活经验很相似，好的绘本首先是写出了孩子普遍的情感和心理经历，引发孩子的角色认同。”好的绘本天然具有的心灵治愈效果其实就在这里。但这种效果不是立刻显现的，而是像一颗种子，某一天不经意间就会在孩子心里生根发芽，成为孩子的知心伙伴。而且，绘本不仅会帮助孩子，对成人而言也有治愈作用。



画一本江城故事



省作协副主席徐鲁分享了他创作的一个关于爱与和平的故事——《妈妈的油纸伞》，这是一个关于江城武汉的儿童成长故事。

俄罗斯功勋画家安娜斯塔西亚·阿卡普瓦表示，对《妈妈的油纸伞》非常喜爱，正在将其创作成一本儿童绘本，并展示了自己图书草稿。

娜斯塔西亚·阿卡普瓦，出生于俄罗斯莫斯科，1978年毕业于莫斯科国立苏里科夫美术学院，曾为多部著名儿童读物绘制插画。作品曾多次参加国际性画展。2007年担任莫斯科插画师和设计师协会董事会主席，2011年至2014年担任国际安徒生奖评委，2014年被授予“俄罗斯功勋画家”荣誉称号。她说，相信《妈妈的油纸伞》这个故事，将感动中国和世界其他国家的读者，因为爱是没有国界的，和平也是全世界人民的美好希望。

对于少儿阅读，汤旭岩说：“阅读从娃娃抓起。省图书馆一直致力于打造一个优秀的少儿阅读平台，营造浓郁的书香阅读场所，提供积极向上的好书，开展精彩十足的阅读活动，使孩子们走进图书馆，喜欢图书馆，亲近阅读，爱上阅读。”专家们认为，孩子要读万卷书，但也要注意一点，对于一些经典的好书，要慢读、精读、把它读透，小小孩的绘本也不例外，精读意味着不错过每个细节，可以培养孩子的观察力和专注力。





