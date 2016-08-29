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综合新闻
2016.8.29 星期一
汉剧首次启动全国巡演
青春版《红色娘子军》掀红色旋风
湖北日报讯 图为：汉剧《红色娘子军》剧照。（记者 梅涛 摄）
记者 海冰 通讯员 张法德 叶琴
昨日，汉剧《红色娘子军》登上烟台大剧院舞台，作为国家艺术基金传播交流推广资助项目，汉剧《红色娘子军》全国巡演反响强烈，所到之处掀起红色经典旋风，让广大观众感受到革命精神的鼓舞。这也是拥有400多年历史、入选国家首批非物质文化遗产的汉剧首次在全国巡演。
复排前全体演员军训20天
经过京剧、电影、芭蕾等多种艺术形式的演绎，《红色娘子军》早已成为几代人心中的经典。上世纪70年代，由老一辈汉剧艺术家胡和颜、陶菊荣等表演的移植于京剧的《红色娘子军》，曾红极一时，并两度进京，受到高度好评，成为汉剧史上为数不多的经典现代戏。
“汉剧的表演更加激昂高亢，由此传出一段佳话，著名京剧表演艺术家、京剧《红色娘子军》中吴清华的扮演者杜近芳观看后称，汉剧在某些方面比京剧演得好。其他一些剧种，甚至来汉剧院学这个戏。”复排导演王立新说，这给复排带来很大压力。
王立新称，当年汉剧《红色娘子军》演员有80余人，现在演员不足50人，以至于有的演员要一人分担5个角色。青年演员基本上都没看过原版戏，且八成是第一次接触现代戏表演，传统戏的手眼身法步，在舞台上都用不到。为让演员尽快融入角色，排练之初，剧院请来专业教官给全体演员进行了为期20天的军训，从枪的拿法、射击姿态、敬军礼等各方面训练，使演员的军姿、军容焕然一新。
武汉汉剧院院长黄朗说，2014年复排时，剧院上下冒着酷暑大战100天。该戏获得国家艺术基金传播交流推广资助后，今年年初又排了两个多月，完善提高，精益求精。“一场场戏演下来，年轻演员无形中受到革命精神洗礼，排练中一声令下、齐心合力的要求，使院风得到很大改善。”
青春版演绎赢来满堂彩
新版汉剧《红色娘子军》主打青春版，由青年演员担纲主演，展示青春气息，传承红色经典。在舞台呈现上，充分利用声光电技术，把舞台呈现得更美化，场景情绪烘托得更浓郁。自5月9日登上琴台大剧院起，该戏启动全国十城市巡演，目前已在武汉、合肥、邯郸、郑州、太原、青岛、烟台等地上演。
汉剧虽是地方剧种，但作为京剧母体之一，各地观众并不陌生，加之《红色娘子军》是几代人心中的经典，汉剧《红色娘子军》巡演到多个城市，都出现一票难求、满堂叫好的局面。
昨晚，在烟台大剧院，“吴清华”一段椰林中期盼复仇的精彩唱段赢来满堂彩，“洪常青”的亮相更是一个碰头彩，娘子军操练的大场面，吸引戏迷纷纷举起相机拍照。
黄朗说，接下来，这部戏还将登陆宁波、常州、无锡，“这是汉剧第一次在全国范围内巡回演出，对传播推广汉剧艺术将产生深远影响。”