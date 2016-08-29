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 第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
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湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.29 星期一
“麻城辣椒”看彭店
    湖北日报讯 记者 汪训前 通讯员 万永庄 杨波

    近日，农业部公布第六批全国一村一品示范村镇名单，麻城市宋埠镇彭店村榜上有名。该村打造“麻城辣椒”品牌，成为鄂东蔬菜第一村。8月25日，记者一探究竟。
    106国道贯穿全境，彭店村交通便利。坐在车上，道路两侧一排排蔬菜大棚滑过眼帘，田野有一种别样的律动。
    步入大棚，约摸尺把高的辣椒，一株株，一行行，整齐划一，绿意盎然。
    彭店村6组的五旬汉子胡仁祥，正弓着腰施水肥，满脸的汗。“这是今年第二茬辣椒，半月前移栽的，虽然遇到连续高温，由于控温、滴灌等措施得力，目前长势很好。”他高兴地说，自家3.2亩大棚辣椒，头茬收入2.5万元。
    像胡仁祥一样，彭店村400多户农家今年头季辣椒都有不错的收成。
    彭店村共有2700多人，耕地面积1871亩。“家家有大棚，户户种蔬菜。全村90%的耕地种蔬菜，90%的收入来源于蔬菜。”村支书胡长春说。去年，全村人均纯收入破万元。
    彭店村种菜，颇有年头。1999年，村里从安徽和县请来专家，指导种菜。当时村里鲜有响应者，村党员干部带头种了100亩示范田，亩纯收入6000元。此后，村里的蔬菜大棚一年比一年多。至2013年近九成耕地种上蔬菜，面积达1686亩。“80%的蔬菜大棚种的都是辣椒。”胡长春说，余下的两成大棚种的是西红柿、黄瓜、茄子、豇豆。
    为何钟爱辣椒？胡长春说，当时农民图的是种辣椒相对简单些。“比如西红柿，授粉不当果实畸形，每株要控制果数，还要插支架，工序操作麻烦。”
    彭店村种两季辣椒，时间长了，村民摸索出“春提早”“秋延后”经验，错峰上市。每年4月底头茬辣椒上市，抢了鲜；第二茬辣椒卖到12月底，经过保鲜，能延到春节销售。
    一块田地不能反复种同一种蔬菜，否则会加重病害。彭店村菜农自有破解之道。每年6月中旬至8月上旬，大棚进入休耕期。期间，菜农将土壤翻松，撒上石灰，浇足水后盖上地膜，产生高温消毒，这样土壤就能反复种辣椒，不必轮作。
    彭店村种辣椒，周边村纷纷效仿，宋埠镇成了麻城辣椒主产区，全镇产量在10万吨左右，主要销往武汉市场。


   
　