查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 ·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 ·图文：宇洪光电产销两旺 ·个性化健身，催“火”私人教练 ·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 ·武穴外贸出口同比增长近六成 ·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 ·野猫洞里好纳凉 ·“麻城辣椒”看彭店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 上能电力破冰挺进湖北供电服务领 · 公立医疗机构医疗意外险参保率超 · 图文：宇洪光电产销两旺 · 个性化健身，催“火”私人教练 · 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 · 武穴外贸出口同比增长近六成 · 微信购物2万元不翼而飞机智民警 · 野猫洞里好纳凉 · “麻城辣椒”看彭店 8 经济纵横 2016.8.29 星期一 野猫洞里好纳凉 湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 唐俊



“坐在洞里享受天然空调，还可以吃地道的农家菜，实在太舒服了。”27日上午，湖南龙山县的牛先生带着家人来到一河之隔的来凤县野猫洞山庄游玩，十分惬意。

野猫洞地处来凤县革勒车镇堰塘村。走进山庄，一排背靠山包茅草当瓦的农家房屋、一口约4亩的山塘呈现在眼前。沿山塘石梯而下，山脚下一座高约10米、约宽5米的城门似的洞口格外显眼，这就是天然溶洞野猫洞。进入洞内，丝丝凉意立刻侵入全身，仿佛进到了空调屋。

去年9月，在外务工十年的堰塘村村民黄健回到家乡，看中野猫洞优良的自然资源，便和好友姚伟一起，筹资百万建设起休闲山庄。

依山傍水的特色民居，凉风习习的穿山溶洞，生态天然的农家菜肴，成为游客休闲的好去处。“特别是夏季周末，游人几乎爆满，不预订吃饭还没有位置。”黄健介绍，之前的投资已基本收回。“我们准备趁今年冬天游客少的时候，在穿洞内修建400米栈道，再整个几十亩生态蔬菜庄园，带动当地村民一起发展，让游客在山庄里吃得放心、玩得开心。”黄健信心满满。





