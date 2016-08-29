上能电力破冰挺进湖北供电服务领域公立医疗机构医疗意外险参保率超九成图文：宇洪光电产销两旺个性化健身，催“火”私人教练云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业武穴外贸出口同比增长近六成微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回野猫洞里好纳凉“麻城辣椒”看彭店
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 第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
·武穴外贸出口同比增长近六成
·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
·野猫洞里好纳凉
·“麻城辣椒”看彭店
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.29 星期一
微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
    湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员李翔）“吴警官，太感谢你了，帮我追回血汗钱。”24日，沙洋县马良镇艾店村居民何先生来到马良水陆派出所，感谢民警吴沛不到2个小时就帮其追回网购时被骗的2.1万元。
    23日15时30分，何先生报警称被电信诈骗2万多块钱。一小时前，何先生微信购物，买了29元货品，并用微信绑定的银行卡付款，但卖家称货品售空，要退还29元货款，并告知何先生只能退到微信绑定的银行卡。何先生就在一网站上输入自己的银行卡号、身份证号及银行验证码。14时58分，何先生收到银行短信提醒，其卡内2.1万元钱被转走，何先生感觉被骗了。
    民警吴沛迅速将情况上报县公安局刑侦大队请求协助，并与何先生一同到马良镇某银行调取交易明细。这时，“微信卖家”又与何先生联系，告知被转走的钱是由于何先生操作失误导致冻结，如果要解冻，需要何先生提供银行发来的新验证码。
    吴沛推断，骗子要新的验证码，说明被骗的钱还没到犯罪嫌疑人手中。民警在银行交易明细上发现，受害人的钱被转入一个第三方支付平台，查阅受害人银行短信，发现有一条来自“翼支付”发来的短信，显示何先生购买了2万余元活期理财产品。
    原来，犯罪嫌疑人利用受害人银行卡号、身份证号等信息，在“翼支付”支付平台上购买两万余元理财产品，如果再次得到受害人新验证码，就可通过支付平台将钱转走。民警迅速下载“翼支付”手机软件，并帮助何先生将买入理财产品的钱全部收回，2.1万元钱失而复得。


   
　