查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 ·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 ·图文：宇洪光电产销两旺 ·个性化健身，催“火”私人教练 ·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 ·武穴外贸出口同比增长近六成 ·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 ·野猫洞里好纳凉 ·“麻城辣椒”看彭店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 上能电力破冰挺进湖北供电服务领 · 公立医疗机构医疗意外险参保率超 · 图文：宇洪光电产销两旺 · 个性化健身，催“火”私人教练 · 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 · 武穴外贸出口同比增长近六成 · 微信购物2万元不翼而飞机智民警 · 野猫洞里好纳凉 · “麻城辣椒”看彭店 8 经济纵横 2016.8.29 星期一 微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员李翔）“吴警官，太感谢你了，帮我追回血汗钱。”24日，沙洋县马良镇艾店村居民何先生来到马良水陆派出所，感谢民警吴沛不到2个小时就帮其追回网购时被骗的2.1万元。

23日15时30分，何先生报警称被电信诈骗2万多块钱。一小时前，何先生微信购物，买了29元货品，并用微信绑定的银行卡付款，但卖家称货品售空，要退还29元货款，并告知何先生只能退到微信绑定的银行卡。何先生就在一网站上输入自己的银行卡号、身份证号及银行验证码。14时58分，何先生收到银行短信提醒，其卡内2.1万元钱被转走，何先生感觉被骗了。

民警吴沛迅速将情况上报县公安局刑侦大队请求协助，并与何先生一同到马良镇某银行调取交易明细。这时，“微信卖家”又与何先生联系，告知被转走的钱是由于何先生操作失误导致冻结，如果要解冻，需要何先生提供银行发来的新验证码。

吴沛推断，骗子要新的验证码，说明被骗的钱还没到犯罪嫌疑人手中。民警在银行交易明细上发现，受害人的钱被转入一个第三方支付平台，查阅受害人银行短信，发现有一条来自“翼支付”发来的短信，显示何先生购买了2万余元活期理财产品。

原来，犯罪嫌疑人利用受害人银行卡号、身份证号等信息，在“翼支付”支付平台上购买两万余元理财产品，如果再次得到受害人新验证码，就可通过支付平台将钱转走。民警迅速下载“翼支付”手机软件，并帮助何先生将买入理财产品的钱全部收回，2.1万元钱失而复得。





