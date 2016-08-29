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第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
·武穴外贸出口同比增长近六成
·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
·野猫洞里好纳凉
·“麻城辣椒”看彭店
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上能电力破冰挺进湖北供电服务领
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公立医疗机构医疗意外险参保率超
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图文：宇洪光电产销两旺
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个性化健身，催“火”私人教练
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云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
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武穴外贸出口同比增长近六成
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微信购物2万元不翼而飞机智民警
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野猫洞里好纳凉
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“麻城辣椒”看彭店
8
经济纵横
2016.8.29 星期一
前7个月
武穴外贸出口同比增长近六成
湖北日报讯 （记者星星、通讯员郭占军、陈立至）来自海关的数据显示，今年1至7月，武穴外贸出口累计完成1.4199亿美元，创同期历史新高，同比增长59.2%。
今年以来，该市着力培养市场主体，加快培育外贸竞争新优势。一方面持续加强对已有的祥云股份、广济药业、迅达药业等重点企业的对口服务和指导，引导企业提高产品竞争力。其中，祥云股份前7个月完成外贸出口5229万美元，同比增长676%。另一方面，及时培育引进外贸新项目，新引进和培植皓通源贸易、扬飞减震器、宣轩服饰、凯得立马术等5家外贸企业。其中，皓通源贸易代理出口该市小微企业农产品6249万美元。同时，武穴鼓励扶持企业开拓国际市场，组织外贸出口重点企业参加国内外各种展会，为企业搭建良好的拓展平台。