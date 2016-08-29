查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 ·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 ·图文：宇洪光电产销两旺 ·个性化健身，催“火”私人教练 ·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 ·武穴外贸出口同比增长近六成 ·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 ·野猫洞里好纳凉 ·“麻城辣椒”看彭店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 上能电力破冰挺进湖北供电服务领 · 公立医疗机构医疗意外险参保率超 · 图文：宇洪光电产销两旺 · 个性化健身，催“火”私人教练 · 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 · 武穴外贸出口同比增长近六成 · 微信购物2万元不翼而飞机智民警 · 野猫洞里好纳凉 · “麻城辣椒”看彭店 8 经济纵横 2016.8.29 星期一 前7个月 武穴外贸出口同比增长近六成 湖北日报讯 （记者星星、通讯员郭占军、陈立至）来自海关的数据显示，今年1至7月，武穴外贸出口累计完成1.4199亿美元，创同期历史新高，同比增长59.2%。

今年以来，该市着力培养市场主体，加快培育外贸竞争新优势。一方面持续加强对已有的祥云股份、广济药业、迅达药业等重点企业的对口服务和指导，引导企业提高产品竞争力。其中，祥云股份前7个月完成外贸出口5229万美元，同比增长676%。另一方面，及时培育引进外贸新项目，新引进和培植皓通源贸易、扬飞减震器、宣轩服饰、凯得立马术等5家外贸企业。其中，皓通源贸易代理出口该市小微企业农产品6249万美元。同时，武穴鼓励扶持企业开拓国际市场，组织外贸出口重点企业参加国内外各种展会，为企业搭建良好的拓展平台。





