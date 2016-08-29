上能电力破冰挺进湖北供电服务领域公立医疗机构医疗意外险参保率超九成图文：宇洪光电产销两旺个性化健身，催“火”私人教练云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业武穴外贸出口同比增长近六成微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回野猫洞里好纳凉“麻城辣椒”看彭店
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 第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
·武穴外贸出口同比增长近六成
·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
·野猫洞里好纳凉
·“麻城辣椒”看彭店
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.29 星期一
前7个月
武穴外贸出口同比增长近六成
    湖北日报讯 （记者星星、通讯员郭占军、陈立至）来自海关的数据显示，今年1至7月，武穴外贸出口累计完成1.4199亿美元，创同期历史新高，同比增长59.2%。
    今年以来，该市着力培养市场主体，加快培育外贸竞争新优势。一方面持续加强对已有的祥云股份、广济药业、迅达药业等重点企业的对口服务和指导，引导企业提高产品竞争力。其中，祥云股份前7个月完成外贸出口5229万美元，同比增长676%。另一方面，及时培育引进外贸新项目，新引进和培植皓通源贸易、扬飞减震器、宣轩服饰、凯得立马术等5家外贸企业。其中，皓通源贸易代理出口该市小微企业农产品6249万美元。同时，武穴鼓励扶持企业开拓国际市场，组织外贸出口重点企业参加国内外各种展会，为企业搭建良好的拓展平台。


   
　