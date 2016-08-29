查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 ·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 ·图文：宇洪光电产销两旺 ·个性化健身，催“火”私人教练 ·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 ·武穴外贸出口同比增长近六成 ·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 ·野猫洞里好纳凉 ·“麻城辣椒”看彭店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 上能电力破冰挺进湖北供电服务领 · 公立医疗机构医疗意外险参保率超 · 图文：宇洪光电产销两旺 · 个性化健身，催“火”私人教练 · 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 · 武穴外贸出口同比增长近六成 · 微信购物2万元不翼而飞机智民警 · 野猫洞里好纳凉 · “麻城辣椒”看彭店 8 经济纵横 2016.8.29 星期一 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员赵玉菡、方军）26日，襄阳市政府与云南牧工商茶叶进出口股份有限公司签订了中国茶中心（襄阳）项目合作框架协议。

协议规定，双方将合作建设中国茶中心（襄阳）项目，通过建设襄阳茶城、中国茶工业生产集中区、茶文体庄园群，努力把襄阳打造成茶叶交易集散中心、茶叶文化交流中心、茶叶技术创新中心、茶叶生产制造中心、茶叶标准制定中心。未来，云南牧工商将在襄阳生产普洱茶、普洱茶烟、普洱茶酒、普洱茶膏等产品，并依托襄阳厚重的茶叶文化底蕴发展文化旅游、茶叶交易等多种业态，助力襄阳打造千亿级茶产业。





