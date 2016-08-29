上能电力破冰挺进湖北供电服务领域公立医疗机构医疗意外险参保率超九成图文：宇洪光电产销两旺个性化健身，催“火”私人教练云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业武穴外贸出口同比增长近六成微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回野猫洞里好纳凉“麻城辣椒”看彭店
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 第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
·武穴外贸出口同比增长近六成
·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
·野猫洞里好纳凉
·“麻城辣椒”看彭店
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.29 星期一
云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员赵玉菡、方军）26日，襄阳市政府与云南牧工商茶叶进出口股份有限公司签订了中国茶中心（襄阳）项目合作框架协议。
    协议规定，双方将合作建设中国茶中心（襄阳）项目，通过建设襄阳茶城、中国茶工业生产集中区、茶文体庄园群，努力把襄阳打造成茶叶交易集散中心、茶叶文化交流中心、茶叶技术创新中心、茶叶生产制造中心、茶叶标准制定中心。未来，云南牧工商将在襄阳生产普洱茶、普洱茶烟、普洱茶酒、普洱茶膏等产品，并依托襄阳厚重的茶叶文化底蕴发展文化旅游、茶叶交易等多种业态，助力襄阳打造千亿级茶产业。


   
　