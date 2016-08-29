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跑步、快走、打球，当这些运动逐渐变成潮流，空前关注健身的人们，对于健身的需求也越来越高，私人健身教练（以下简称私教）几乎变成健身达人的“标配”。“没请私教，都不好意思说自己时髦。”家住汉口的向昊笑着说。



花钱出汗，私教成消费新时尚



马甲线、人鱼线，不同于过去简单希望自己“瘦”，如今人们对健身的需求更高。

向昊身高167厘米、体重56公斤，健身目标是练出马甲线。“这需要体脂、肌肉等指标都标准，光靠跑步这样的有氧运动很难做到，减少脂肪和增加肌肉都不能少，这就需要无氧运动。”说起健身，向昊滔滔不绝。

然而，理论知识再丰富，行动起来依然困惑多多。“无氧运动有很多种，针对不同肌肉群，有些动作做得不标准还会受伤。”向昊说，他决定请私教。

用专业仪器测量向昊各项身体指标，制定个性化健身方案。私教每周三次课、每次不少于90分钟一对一指导，课后还有拉伸和按摩放松，防止堆积乳酸。

已上课两个月，向昊感觉满意。“有人监督更易坚持，毕竟花了这么多钱。”每节私教课280元，她一次性购买了50节。

像向昊这样花钱出汗的人越来越多。

陈小姐已在楚天粤海酒店健身房上私教课近两年，眼看着请私教的人越来越多，教练也越来越多，“以前能随时约上课时间，现在必须要提前，教练的课排满了”。

她的教练肖武杨是退役运动员，具备多种健身教练资格证书，是店里的明星教练。“一天至少要带4到5节课，需要8到10个小时。其他教练一样，我们店有400多位会员，每天至少要上25节课。”肖武杨介绍，会员们男女老幼都有，需求各不相同，减肥、增肥、练肌肉、缓解“三高”症状、学自由搏击防身等，还有小朋友需要增强体质的。



专业人做专业事，产业链已渐形成



肖武杨供职的武汉市思迈威体育管理有限公司在武汉市开了13家私教工作室，基本建在高档酒店健身房内。

该公司管理人员邹娜说：“2010成立公司时，私教还不太被大众接受。2013年慢慢火起来，会员逐年增长。目前，共有会员近6000人，私教140位，计划2017年底工作室达到50家，会员15000人。”

记者通过电商平台查询发现，武汉提供订制健身服务的俱乐部、会所、工作室超过100家，提供私人教练服务的单人健身年卡价格在2000元至万元不等。

不少人将私教工作室作为创业方向，通过互联网来吸收会员。

何小姐经朋友介绍，通过微信请了私教，每节课200元。她的私教在写字楼里租房，买来简单的健身设备，凭借曾在健身房积累的良好口碑，自己出来单干，收入远高于在健身房替老板打工。

私教产业链已逐渐形成。邹娜介绍，培训教练也是个大市场。因为，私教是一个要求较高的职业，要拿到资格证，要懂健身，还要懂交流、服务、急救等。能不能上岗，培训非常重要。

为抢占培训市场，思迈威并购了一家培训机构，专用来培训教练。为增加后备力量，还与湖北师范大学联合办学，订单培养。

同时，各种线上健身训练营也格外火热。即，交钱进群，由组织者每天发布当天饮食方案、训练视频，提供咨询服务，学员每天在群里打卡。有些训练营还以对赌吸引会员，组织者设定一个减重目标，达到目标就能得到一定数额的奖金。

此外，为健身减脂的人提供健康餐也十分火爆。有的将线上减肥营与健康餐打包出售，有的提供健康餐外卖。

邹娜说：“健身是三分练七分吃，我们也成立了一家公司，专门研发健康餐，利用已有会员基础，前景看好。”



良莠不齐，市场混乱需监管



私教市场火爆，良莠不齐是隐患。《2015中国健身教练职业发展报告》显示，在入职1-3年的“新人”中，52%的人为体育院校学生，其余的48%无专业背景，有些从业者在做私教前甚至从未接触过健身行业。

一位私教坦言，健身产业急剧扩张需要大批新人，但专业教练不足，私教水平也参差不齐。

业内人介绍，健身行业认可的证书有两类：一是“国职证”，即由国家体育总局人力资源开发中心与职业技能鉴定指导中心培训考核后颁发的《健身教练国家职业资格证》；二是民间机构资质证书，如《NCSA-CPT美国体能协会注册私人教练证》等。

让人心忧的是，健身行业对私教上岗资质并没有统一标准，私教从业门槛完全由各家健身机构自己把握。

私教流动性大也为消费者带来麻烦。家住武昌的王婷说，半年时间已换了4个私教，决定上完剩下的课程就不再请了。

更让人担心的是，开在写字楼甚至自己家里的私教工作室的合法性以及安全性，如何监管，亟待相关管理部门关注。





