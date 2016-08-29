查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 ·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 ·图文：宇洪光电产销两旺 ·个性化健身，催“火”私人教练 ·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 ·武穴外贸出口同比增长近六成 ·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 ·野猫洞里好纳凉 ·“麻城辣椒”看彭店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 上能电力破冰挺进湖北供电服务领 · 公立医疗机构医疗意外险参保率超 · 图文：宇洪光电产销两旺 · 个性化健身，催“火”私人教练 · 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 · 武穴外贸出口同比增长近六成 · 微信购物2万元不翼而飞机智民警 · 野猫洞里好纳凉 · “麻城辣椒”看彭店 8 经济纵横 2016.8.29 星期一 图文：宇洪光电产销两旺 湖北日报讯 25日，工人正在进行网络线材生产。湖北宇洪光电实业有限公司位于省级开发区黄梅小池临港产业园，是专业从事弱电线缆、光纤光缆和特种线缆等产品研发、生产、销售和服务的光电一体化高科技企业。今年上半年，该公司创产值逾5000万元，同比增长67%。

（记者 梅涛 视界网 许剑 摄）





