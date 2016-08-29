上能电力破冰挺进湖北供电服务领域公立医疗机构医疗意外险参保率超九成图文：宇洪光电产销两旺个性化健身，催“火”私人教练云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业武穴外贸出口同比增长近六成微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回野猫洞里好纳凉“麻城辣椒”看彭店
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 第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
·武穴外贸出口同比增长近六成
·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
·野猫洞里好纳凉
·“麻城辣椒”看彭店
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.29 星期一
图文：宇洪光电产销两旺
    湖北日报讯 25日，工人正在进行网络线材生产。湖北宇洪光电实业有限公司位于省级开发区黄梅小池临港产业园，是专业从事弱电线缆、光纤光缆和特种线缆等产品研发、生产、销售和服务的光电一体化高科技企业。今年上半年，该公司创产值逾5000万元，同比增长67%。
    （记者 梅涛 视界网 许剑 摄）


   
　