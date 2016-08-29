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第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
·武穴外贸出口同比增长近六成
·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
·野猫洞里好纳凉
·“麻城辣椒”看彭店
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上能电力破冰挺进湖北供电服务领
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公立医疗机构医疗意外险参保率超
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图文：宇洪光电产销两旺
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个性化健身，催“火”私人教练
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云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
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武穴外贸出口同比增长近六成
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微信购物2万元不翼而飞机智民警
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野猫洞里好纳凉
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“麻城辣椒”看彭店
8
经济纵横
2016.8.29 星期一
图文：宇洪光电产销两旺
湖北日报讯 25日，工人正在进行网络线材生产。湖北宇洪光电实业有限公司位于省级开发区黄梅小池临港产业园，是专业从事弱电线缆、光纤光缆和特种线缆等产品研发、生产、销售和服务的光电一体化高科技企业。今年上半年，该公司创产值逾5000万元，同比增长67%。
（记者 梅涛 视界网 许剑 摄）