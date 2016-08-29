上能电力破冰挺进湖北供电服务领域公立医疗机构医疗意外险参保率超九成图文：宇洪光电产销两旺个性化健身，催“火”私人教练云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业武穴外贸出口同比增长近六成微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回野猫洞里好纳凉“麻城辣椒”看彭店
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 第8版 经济纵横
·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域
·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
·图文：宇洪光电产销两旺
·个性化健身，催“火”私人教练
·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业
·武穴外贸出口同比增长近六成
·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回
·野猫洞里好纳凉
·“麻城辣椒”看彭店
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.29 星期一
我省出台实施意见发展商业健康保险，提出到2020年——
公立医疗机构医疗意外险参保率超九成
    湖北日报讯 （记者吴文娟）省政府办公厅日前印发《关于加快发展商业健康保险的实施意见》（下称《意见》），提出到2020年，力争投保人数大幅增加，人均商业健康保险保费达到200元左右，商业健康保险赔付支出占全省卫生总费用的比重显著提高，达5%左右；全省各级公立医疗机构医疗责任保险参保率达100%，公立医疗机构医师医疗执业保险和医疗意外保险参保率达90%以上。
    目前我省商业健康险参保人数较少，加快发展商业健康险，有利于与基本医疗保险衔接互补、形成合力。在扩大商业保险供给方面，《意见》支持商业保险机构针对不同市场设计不同的健康保险产品，比如探索开发针对特需医疗、药品、医疗器械和检查检验服务的健康保险产品；开发药品不良反应保险；发展失能收入损失保险，补偿在职人员因疾病或意外伤害导致的收入损失；大力开展长期护理保险制度试点，加快发展多种形式的长期商业护理保险。
    为促进化解医疗纠纷，保障医患双方合法权益，《意见》要求提高医疗执业保险覆盖面，加快发展医疗责任保险、医疗意外保险，探索发展多种形式的医疗执业保险，支持医疗机构和医师个人购买医疗执业保险。鼓励各类医疗机构与商业保险机构合作，成为商业保险机构定点医疗机构；鼓励商业保险公司与医疗机构合作，建立健康管理体检中心。《意见》还明确指出，要引导投资健康服务产业，发挥商业健康保险资金长期投资优势，鼓励商业保险机构以出资新建等方式新办医疗、社区养老、健康体检等服务机构，承接商业保险有关服务。


   
　