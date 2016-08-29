查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 ·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 ·图文：宇洪光电产销两旺 ·个性化健身，催“火”私人教练 ·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 ·武穴外贸出口同比增长近六成 ·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 ·野猫洞里好纳凉 ·“麻城辣椒”看彭店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 上能电力破冰挺进湖北供电服务领 · 公立医疗机构医疗意外险参保率超 · 图文：宇洪光电产销两旺 · 个性化健身，催“火”私人教练 · 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 · 武穴外贸出口同比增长近六成 · 微信购物2万元不翼而飞机智民警 · 野猫洞里好纳凉 · “麻城辣椒”看彭店 8 经济纵横 2016.8.29 星期一 我省出台实施意见发展商业健康保险，提出到2020年—— 公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 湖北日报讯 （记者吴文娟）省政府办公厅日前印发《关于加快发展商业健康保险的实施意见》（下称《意见》），提出到2020年，力争投保人数大幅增加，人均商业健康保险保费达到200元左右，商业健康保险赔付支出占全省卫生总费用的比重显著提高，达5%左右；全省各级公立医疗机构医疗责任保险参保率达100%，公立医疗机构医师医疗执业保险和医疗意外保险参保率达90%以上。

目前我省商业健康险参保人数较少，加快发展商业健康险，有利于与基本医疗保险衔接互补、形成合力。在扩大商业保险供给方面，《意见》支持商业保险机构针对不同市场设计不同的健康保险产品，比如探索开发针对特需医疗、药品、医疗器械和检查检验服务的健康保险产品；开发药品不良反应保险；发展失能收入损失保险，补偿在职人员因疾病或意外伤害导致的收入损失；大力开展长期护理保险制度试点，加快发展多种形式的长期商业护理保险。

为促进化解医疗纠纷，保障医患双方合法权益，《意见》要求提高医疗执业保险覆盖面，加快发展医疗责任保险、医疗意外保险，探索发展多种形式的医疗执业保险，支持医疗机构和医师个人购买医疗执业保险。鼓励各类医疗机构与商业保险机构合作，成为商业保险机构定点医疗机构；鼓励商业保险公司与医疗机构合作，建立健康管理体检中心。《意见》还明确指出，要引导投资健康服务产业，发挥商业健康保险资金长期投资优势，鼓励商业保险机构以出资新建等方式新办医疗、社区养老、健康体检等服务机构，承接商业保险有关服务。





