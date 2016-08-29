查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 ·公立医疗机构医疗意外险参保率超九成 ·图文：宇洪光电产销两旺 ·个性化健身，催“火”私人教练 ·云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 ·武穴外贸出口同比增长近六成 ·微信购物2万元不翼而飞机智民警2小时巧妙找回 ·野猫洞里好纳凉 ·“麻城辣椒”看彭店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 上能电力破冰挺进湖北供电服务领 · 公立医疗机构医疗意外险参保率超 · 图文：宇洪光电产销两旺 · 个性化健身，催“火”私人教练 · 云南茶商助力襄阳打造千亿茶产业 · 武穴外贸出口同比增长近六成 · 微信购物2万元不翼而飞机智民警 · 野猫洞里好纳凉 · “麻城辣椒”看彭店 8 经济纵横 2016.8.29 星期一 打破行业垄断 服务工商企业 上能电力破冰挺进湖北供电服务领域 湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员刘唯）我省供电服务不再是国有电网公司垄断市场。26日，民资上能电力集团湖北公司在武汉挂牌成立。未来5年，上能电力集团将在我省投资约300亿元，建设超过1000个储能电站，帮助更多光伏、风力电源并网，持续降低企业用电成本。

作为新一轮电改的产物，国内最大的民资电力集团——上能电力集团去年在京成立，与国家电网、南方电网、五大发电集团和三峡集团形成电改战略合作互补机制，致力于在区域配电网建设管理、新能源发电及储能设施、电力金融等领域开展综合电力服务。目前该集团已在全国多省份设立16个业务子公司与分支机构，将实质性推动电力储能规模化、商业化应用，发力投资建设国家能源互联网的重要基础设施。

我省是国家第一批输配电改革试点省份之一。去年6月25日，上能电力集团与武汉东湖高新区签署增量电力配网投资运营战略合作协议，其中电力配网投资总额为50亿元。该合作意味着，在开发区配电网红线内（红线外属于国家电网公司管理），上能电力集团履行以往供电公司的职责，提供电力供应、电费收缴与配电网管理运维等工作。

投资储能电站是上能电力集团参与国家能源互联基础设施建设的重点项目。据测算，储能电站“移峰填谷”的用电策略，加上新能源电价补贴，总体可为用户降低5%至15%的用电成本。

“储能电站配套技术让降电价成为可能。”上能电力集团湖北公司相关负责人表示，公司将在“现行供电安全保障机制不变”“现行用户电费代收机制不变”“用户电力系统维护机制不变”基础上，为客户企业提供优惠电力供应，至少可为用户每度电比现行市场定价节省0.01元。

“集团对湖北的投建计划占了全国的1/10。”上能电力集团相关负责人表示，湖北电改红利已开始加速释放。据了解，我省成为国家第一批输配电改革试点省份后，电力市场日益丰富，涌现出越来越多的电力服务或产品，为全省企业减负增效，推进大众创业、万众创新注入源源动能。

据了解，上能电力集团湖北公司已与万达酒店、福星惠誉、三元地产等企业客户签署综合电力服务协议。目前国家电改政策只放开了工商企业用户的配售电市场。



小知识

何为储能电站



一个储能电站约一个或数个集装箱大小，里面包含电化学储能电池及科学储能集成系统，如同一个大型、智能的“充电宝”，一般为企业、商业体或新能源发电项目配套。储能电站的优势是将即发即用的电能储存起来，不但能利用“峰谷电价”政策，实现“谷时”充电“峰时”用，还能有效解决光伏、风力电源直接并网时的电流不稳定问题，促进电网更多吸纳清洁电能。





