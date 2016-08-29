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“即将下发通知，要求各级电视播出机构在电视剧购播过程中不得指定演员、不得以明星大腕作为论价标准，在电视剧宣传工作中不得对明星进行过度炒作。”8月26日，国家新闻出版广电总局发布关于巡视整改情况通报时，再次重申坚决遏制“天价”片酬和明星炫富问题。（8月28日《北京青年报》）

明星天价片酬的现象，长期以来都饱受诟病。对整个影视行业的发展而言，天价片酬真可谓是一个不折不扣的“毒瘤”。虽然当下一些大量掺水的剧集充斥荧幕，并不能将其全部归咎于明星的天价片酬，但天价片酬确实是重要原因之一。过高的演员报酬，严重压缩了其他工种的报酬，以及编剧和后期制作的成本，这就必然会让作品最终的呈现效果大打折扣；其助推颜值经济的后果，会导致影视行业被少数明星占据，仅靠“刷脸”就有巨额收益，不利于有实力、有演技的新人被挖掘。如此下去，将会形成一种恶性循环。

有人认为，明星的天价片酬是市场调节的产物，这其实是对该现象的一种误读。就以当下流行的明星综艺节目为例，已不再是市场化运作的结果，而是社会资本看到了其强大的变现能力后，带着热钱盲目地涌入市场，目的也并不是为了生产高质量的文艺作品，而是基于广告招商的结果导向。当下的影视节目制作，操盘方已不只是传统的节目制作公司和电视台了，还有各路资本大鳄。影视行业要想持续健康地发展，生产出质量高的影视作品，必须要遏制这种社会资本的冲动，而不是打着“市场化”的旗号，任由粗制滥造、颜值至上的烂片不断问世。

正是基于这些考量，世界上很多国家都对明星的片酬进行了限制。韩国影视业的行业规定，主演的演出费上限在总制作费的30%以下；美国则通过行业工会来保障各个工种的权益，不能因为主演片酬过高，就使得编剧、后期制作等工种的利益受到损害……在此逻辑下，由国家新闻出版广电总局指导行业协会联合大型影视公司，来制订抵制“天价”片酬的行业自律公约，确实很有必要，这是对过热社会资本和非理性市场的冷却和纠偏。

事实也证明，天价片酬不可能持续，此次暑期的电影票房成绩，就给中国影视行业打了一针“退烧针”。今年7月份全国票房约45.15亿，比去年减少近10亿。原因何在？恐怕就与中国电影市场的浮躁之风不无关系，毕竟对于不讲故事，只看颜值和效果的垃圾片而言，观众是不会买账的。





