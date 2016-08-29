多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
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·安全考试是无奈的自我防御
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湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
消费品标准升级只是一个开始
    湖北日报讯 □ 舒圣祥

    日前通过审议的《消费品标准和质量提升 规 划（2016—2020年）》提出，到2020年，消费品标准供给基本满足日益增长的消费需求，重点领域消费品质量达到或接近国际先进水平，企业质量发展内生动力持续增强，知名消费品品牌价值大幅提升。该《规划》的出台旨在以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业转型升级，改善供给质量激活消费需求。（8月27日新华网）
    无论是出国海淘的大包小包，还是网上海淘的海量包裹，近年来越发凸显出一个趋势，那就是这些东西并非国内无法生产的消费品，也没有什么科技含量，无非是一些常见的普通消费品。无论是奶粉尿布，还是电饭煲马桶盖，所谓“进口的”，在国人眼里都是品质保障。
    标准的缺失和落后，让很多国外品牌有了充分的借口歧视中国消费者，比如之前的宜家召回事件，拒绝在中国召回问题产品的理由，就是符合中国标准。国内标准的问题在食品领域表现尤为突出：一是标准的滞后和缺失，每曝出一个新化学名词，十有八九是没标准的；二是标准的宽松和低劣，国外认为存在安全隐患，却又符合国家标准的事情，几乎已成常态。宽泛落后的标准，已形成“洼地效应”，不仅一些在国外被认定“不合格”的洋食品堂而皇之进入，国货更是“一流产品出口、二流产品内销”。
    数据显示，多年以来我国食品出口合格率均保持在99.8%以上。只能生产低安全标准的食品，根本不是我们的“特殊国情”。恰恰相反，正因为标准长期不能“与国际接轨”，客观上造成了“一流产品出口、二流产品内销”。比如，供港富余食品内销，居然也被认为是一种“福利”，实在令人感到悲哀。
    在此背景下，《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》提出，力争到2020年实现重点领域主要消费品国际标准一致性程度提升到95%以上，无疑是令人兴奋的。标准实施可望不再有内销、外销产品的区分，生产线、标准、质量的统一，让人充满期待。消费品标准“与国际接轨”，一方面满足的是国内消费者日益增长的品质需求，另一方面满足的也是竞争日益激烈的市场需求。对很多国内消费者来说，稍有条件都会更加追求品质，如果“国产”撕不掉劣质标签，必然会更多选择“进口”消费品，哪怕要为此付出更高的价格。如果国产消费品始终不能提升标准和质量，必然会在激烈的竞争中被消费者抛弃。
    消费品标准和质量的提升，是留住消费者的必须。接下来，我们还需要有更严格的监管，也要以更开放的姿态，保护海淘电子商务等市场竞争。高品质的消费品，是生产出来的，也是监管出来的，更是竞争出来的。更先进的标准是一种底线约束，更严格的监管是一种制度保障，更激烈的竞争则是一种倒逼机制，更高的标准仅仅是一个开始。


   
　