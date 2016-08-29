查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 消费品标准升级只是一个开始 湖北日报讯 □ 舒圣祥



日前通过审议的《消费品标准和质量提升 规 划（2016—2020年）》提出，到2020年，消费品标准供给基本满足日益增长的消费需求，重点领域消费品质量达到或接近国际先进水平，企业质量发展内生动力持续增强，知名消费品品牌价值大幅提升。该《规划》的出台旨在以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业转型升级，改善供给质量激活消费需求。（8月27日新华网）

无论是出国海淘的大包小包，还是网上海淘的海量包裹，近年来越发凸显出一个趋势，那就是这些东西并非国内无法生产的消费品，也没有什么科技含量，无非是一些常见的普通消费品。无论是奶粉尿布，还是电饭煲马桶盖，所谓“进口的”，在国人眼里都是品质保障。

标准的缺失和落后，让很多国外品牌有了充分的借口歧视中国消费者，比如之前的宜家召回事件，拒绝在中国召回问题产品的理由，就是符合中国标准。国内标准的问题在食品领域表现尤为突出：一是标准的滞后和缺失，每曝出一个新化学名词，十有八九是没标准的；二是标准的宽松和低劣，国外认为存在安全隐患，却又符合国家标准的事情，几乎已成常态。宽泛落后的标准，已形成“洼地效应”，不仅一些在国外被认定“不合格”的洋食品堂而皇之进入，国货更是“一流产品出口、二流产品内销”。

数据显示，多年以来我国食品出口合格率均保持在99.8%以上。只能生产低安全标准的食品，根本不是我们的“特殊国情”。恰恰相反，正因为标准长期不能“与国际接轨”，客观上造成了“一流产品出口、二流产品内销”。比如，供港富余食品内销，居然也被认为是一种“福利”，实在令人感到悲哀。

在此背景下，《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》提出，力争到2020年实现重点领域主要消费品国际标准一致性程度提升到95%以上，无疑是令人兴奋的。标准实施可望不再有内销、外销产品的区分，生产线、标准、质量的统一，让人充满期待。消费品标准“与国际接轨”，一方面满足的是国内消费者日益增长的品质需求，另一方面满足的也是竞争日益激烈的市场需求。对很多国内消费者来说，稍有条件都会更加追求品质，如果“国产”撕不掉劣质标签，必然会更多选择“进口”消费品，哪怕要为此付出更高的价格。如果国产消费品始终不能提升标准和质量，必然会在激烈的竞争中被消费者抛弃。

消费品标准和质量的提升，是留住消费者的必须。接下来，我们还需要有更严格的监管，也要以更开放的姿态，保护海淘电子商务等市场竞争。高品质的消费品，是生产出来的，也是监管出来的，更是竞争出来的。更先进的标准是一种底线约束，更严格的监管是一种制度保障，更激烈的竞争则是一种倒逼机制，更高的标准仅仅是一个开始。





