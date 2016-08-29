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·消费品标准升级只是一个开始
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推行纳税信用动态管理
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天价片酬并非市场调节的产物
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评论
2016.8.29 星期一
黄石市地税局、国税局
推行纳税信用动态管理
湖北日报讯 “纳税信用评级由以往年度一评改为每月一评，真正让纳税信用管理‘动’起来，督促纳税人更加自觉诚信纳税”,这是黄石市国税局、地税局为落实有关国税、地税合作工作规范要求，创新工作方式，于今年二季度联合推行的纳税信用动态管理办法。按照这一新的管理办法，在每年4月评定上一年度纳税信用等级状况后，双方还将按月对共管纳税人的纳税信用等级实行联合动态调整。截至6月前，已经对3户纳税人2015年度的纳税信用等级按照规范程序进行了调整。
今后，黄石市国税、地税将对因税务稽查、纳税评估、税务审计、第三方信息比对而发现的涉及以前年度需扣减信用指标得分的，不仅在当期记录，还要相应修改以前年度信用评价结果。此举旨在让纳税信用管理“动”起来，及时准确反映企业各个年度的纳税信用状况，提高纳税人税法遵从度，营造全社会诚实守信的良好氛围。（童涤）