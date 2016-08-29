多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
黄石市地税局、国税局
推行纳税信用动态管理
    湖北日报讯 “纳税信用评级由以往年度一评改为每月一评，真正让纳税信用管理‘动’起来，督促纳税人更加自觉诚信纳税”,这是黄石市国税局、地税局为落实有关国税、地税合作工作规范要求，创新工作方式，于今年二季度联合推行的纳税信用动态管理办法。按照这一新的管理办法，在每年4月评定上一年度纳税信用等级状况后，双方还将按月对共管纳税人的纳税信用等级实行联合动态调整。截至6月前，已经对3户纳税人2015年度的纳税信用等级按照规范程序进行了调整。
    今后，黄石市国税、地税将对因税务稽查、纳税评估、税务审计、第三方信息比对而发现的涉及以前年度需扣减信用指标得分的，不仅在当期记录，还要相应修改以前年度信用评价结果。此举旨在让纳税信用管理“动”起来，及时准确反映企业各个年度的纳税信用状况，提高纳税人税法遵从度，营造全社会诚实守信的良好氛围。（童涤）


   
　