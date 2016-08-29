查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 黄石市地税局、国税局 推行纳税信用动态管理 湖北日报讯 “纳税信用评级由以往年度一评改为每月一评，真正让纳税信用管理‘动’起来，督促纳税人更加自觉诚信纳税”,这是黄石市国税局、地税局为落实有关国税、地税合作工作规范要求，创新工作方式，于今年二季度联合推行的纳税信用动态管理办法。按照这一新的管理办法，在每年4月评定上一年度纳税信用等级状况后，双方还将按月对共管纳税人的纳税信用等级实行联合动态调整。截至6月前，已经对3户纳税人2015年度的纳税信用等级按照规范程序进行了调整。

今后，黄石市国税、地税将对因税务稽查、纳税评估、税务审计、第三方信息比对而发现的涉及以前年度需扣减信用指标得分的，不仅在当期记录，还要相应修改以前年度信用评价结果。此举旨在让纳税信用管理“动”起来，及时准确反映企业各个年度的纳税信用状况，提高纳税人税法遵从度，营造全社会诚实守信的良好氛围。（童涤）





