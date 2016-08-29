查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 秭归县地税局 税惠助力企业发展 湖北日报讯 “税收优惠政策‘大礼包’确实给力！近3年，我们残疾人安置企业享受到了90多万的税收优惠，这让我们外来企业更有信心。这不，公司准备从浙江总公司引进一条夹克服装生产流水线扩大服装生产规模。”日前，作为“支援大三峡”的宁波洛兹三峡服饰有限公司负责人胡国伟对秭归县地税局多次上门服务表示由衷感谢。

“服务好福利性企业，就是让企业用好、用足税收优惠政策，真正给企业带来政策效益。”秭归县地税局局长林新强表示。今年来，该局积极开展“送信心、送政策、送服务、问建议”活动，为企业送去安置残疾人企业可享受企业所得税支付给残疾职工工资加计扣除、城镇土地使用税优惠、房产税优惠等税惠“大礼包”共3大类200余份辅导手册。并开展“一对一”个性辅导，讲解残疾人福利性企业税收优惠政策条款、税收减免材料备案等内容，为企业爬坡过坎减压力、添信心。 （秦华山）





