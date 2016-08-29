多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
手机是“二胎”发人深思
    湖北日报讯 “别人都要生二胎，我爸妈不用了，因为他们已经有了小儿子——手机 ”。江苏第二届全国少儿诗会26日举行颁奖典礼，来自常州的费东写的小诗《手机》获得了一等奖。（8月27日中新网）
    读者汪昌莲：这首诗歌，首先是对“低头族”父母的一种另类控诉。智能手机已经相当普遍，但世界上最遥远的距离，莫过于一家人同居一室，父母在低头玩手机，子女在埋头玩IPAD。
    从表面上看，依赖移动电子产品，减少了人的孤独感，殊不知越是沉迷于虚拟社交中的人，越是在现实中感到压抑的人。一些人废寝忘食地经营虚拟社交群时，突然发现自己的工作没做好，对身边的子女也没照顾好，更尖锐的现实矛盾有增无减。
    手机等移动电子产品，无论如何也模拟和传递不了对面交流时的真切眼神、近旁相伴时的温暖气息以及心理上的安全踏实，莫以过度的低头，减少甚至伤害到同家人、亲友真实生活中的互动。现代人应该更多地亲近大自然、亲近有生命力的东西，来减轻压力、传递亲情。真正的幸福和快乐，还是应该在阳光下、在现实里、在家庭和事业中实现。


   
　