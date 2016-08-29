查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 手机是“二胎”发人深思 湖北日报讯 “别人都要生二胎，我爸妈不用了，因为他们已经有了小儿子——手机 ”。江苏第二届全国少儿诗会26日举行颁奖典礼，来自常州的费东写的小诗《手机》获得了一等奖。（8月27日中新网）

读者汪昌莲：这首诗歌，首先是对“低头族”父母的一种另类控诉。智能手机已经相当普遍，但世界上最遥远的距离，莫过于一家人同居一室，父母在低头玩手机，子女在埋头玩IPAD。

从表面上看，依赖移动电子产品，减少了人的孤独感，殊不知越是沉迷于虚拟社交中的人，越是在现实中感到压抑的人。一些人废寝忘食地经营虚拟社交群时，突然发现自己的工作没做好，对身边的子女也没照顾好，更尖锐的现实矛盾有增无减。

手机等移动电子产品，无论如何也模拟和传递不了对面交流时的真切眼神、近旁相伴时的温暖气息以及心理上的安全踏实，莫以过度的低头，减少甚至伤害到同家人、亲友真实生活中的互动。现代人应该更多地亲近大自然、亲近有生命力的东西，来减轻压力、传递亲情。真正的幸福和快乐，还是应该在阳光下、在现实里、在家庭和事业中实现。





