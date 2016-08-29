查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 评论
·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 武汉观察
第11版 : 体育/档案解密
第12版 : 理论前沿
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 议政建言
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
·
多些金字招牌的创造者
·
网约车政策不要“扬短避长”
·
安全考试是无奈的自我防御
·
多举措拓展地方税税源
·
强化税收征管
·
助力农村电商发展
·
开展学习典型教育活动
·
图文：闪电复出
·
手机是“二胎”发人深思
·
税惠助力企业发展
·
推行纳税信用动态管理
·
消费品标准升级只是一个开始
·
天价片酬并非市场调节的产物
7
评论
2016.8.29 星期一
手机是“二胎”发人深思
湖北日报讯 “别人都要生二胎，我爸妈不用了，因为他们已经有了小儿子——手机 ”。江苏第二届全国少儿诗会26日举行颁奖典礼，来自常州的费东写的小诗《手机》获得了一等奖。（8月27日中新网）
读者汪昌莲：这首诗歌，首先是对“低头族”父母的一种另类控诉。智能手机已经相当普遍，但世界上最遥远的距离，莫过于一家人同居一室，父母在低头玩手机，子女在埋头玩IPAD。
从表面上看，依赖移动电子产品，减少了人的孤独感，殊不知越是沉迷于虚拟社交中的人，越是在现实中感到压抑的人。一些人废寝忘食地经营虚拟社交群时，突然发现自己的工作没做好，对身边的子女也没照顾好，更尖锐的现实矛盾有增无减。
手机等移动电子产品，无论如何也模拟和传递不了对面交流时的真切眼神、近旁相伴时的温暖气息以及心理上的安全踏实，莫以过度的低头，减少甚至伤害到同家人、亲友真实生活中的互动。现代人应该更多地亲近大自然、亲近有生命力的东西，来减轻压力、传递亲情。真正的幸福和快乐，还是应该在阳光下、在现实里、在家庭和事业中实现。