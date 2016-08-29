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·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
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图文：闪电复出
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手机是“二胎”发人深思
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消费品标准升级只是一个开始
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天价片酬并非市场调节的产物
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评论
2016.8.29 星期一
图文：闪电复出
湖北日报讯 昨日，人社部党组发布《关于专项巡视整改情况的通报》，披露了人社部存在违规使用和带病提拔有关干部问题。其一名司局级官员违纪被免后，两个月后就复出，并且工资大涨。（8月28日新京报报道）
因违纪而下台的官员并不是不能被重新任用，但是短短两个月就闪电复出，并且工资大涨，依据和标准是什么？如果免职等于调动，撤职形同休假，“按下葫芦浮起瓢”，试问这样的问责还有什么威慑作用可言呢？（文/付勤）