多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
图文：闪电复出
    湖北日报讯 昨日，人社部党组发布《关于专项巡视整改情况的通报》，披露了人社部存在违规使用和带病提拔有关干部问题。其一名司局级官员违纪被免后，两个月后就复出，并且工资大涨。（8月28日新京报报道）
    因违纪而下台的官员并不是不能被重新任用，但是短短两个月就闪电复出，并且工资大涨，依据和标准是什么？如果免职等于调动，撤职形同休假，“按下葫芦浮起瓢”，试问这样的问责还有什么威慑作用可言呢？（文/付勤）


   
　