查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 图文：闪电复出 湖北日报讯 昨日，人社部党组发布《关于专项巡视整改情况的通报》，披露了人社部存在违规使用和带病提拔有关干部问题。其一名司局级官员违纪被免后，两个月后就复出，并且工资大涨。（8月28日新京报报道）

因违纪而下台的官员并不是不能被重新任用，但是短短两个月就闪电复出，并且工资大涨，依据和标准是什么？如果免职等于调动，撤职形同休假，“按下葫芦浮起瓢”，试问这样的问责还有什么威慑作用可言呢？（文/付勤）





