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第7版 评论
·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
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多些金字招牌的创造者
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网约车政策不要“扬短避长”
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安全考试是无奈的自我防御
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多举措拓展地方税税源
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强化税收征管
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助力农村电商发展
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开展学习典型教育活动
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图文：闪电复出
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手机是“二胎”发人深思
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税惠助力企业发展
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推行纳税信用动态管理
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消费品标准升级只是一个开始
·
天价片酬并非市场调节的产物
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评论
2016.8.29 星期一
钟祥市地税局
开展学习典型教育活动
湖北日报讯 钟祥市地税局选树学习身边典型，开展“学习冯建中”活动，进一步凝聚干事创业正能量。
一是深入挖掘，丰富学习事迹。进一步总结挖掘，通过冯建中身边人的回忆和讲述，对他的事迹进行丰富和完善，形成了更加鲜活的人物形象。同时，组成冯建中事迹报告团巡回讲述他的先进事迹。
二是层层推进，拓展学习范围。印发向冯建中同志学习活动的通知，在全局掀起学习热潮。向钟祥市委政府积极汇报，让冯建中同志的先进事迹成为钟祥市“两学一做”学习教育的生动素材，为广大党员干部树立了学习的榜样和标杆。
三是丰富载体，增强学习效果。在内网开设“学习冯建中”专栏，上挂先进事迹和媒体报道情况，并将干部职工的学习心得体会择优上传，促进广大干部职工深入学习。还以“身边的模范事迹”为主题举办道德讲堂。（程涛）