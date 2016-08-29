多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
钟祥市地税局
开展学习典型教育活动
    湖北日报讯 钟祥市地税局选树学习身边典型，开展“学习冯建中”活动，进一步凝聚干事创业正能量。
    一是深入挖掘，丰富学习事迹。进一步总结挖掘，通过冯建中身边人的回忆和讲述，对他的事迹进行丰富和完善，形成了更加鲜活的人物形象。同时，组成冯建中事迹报告团巡回讲述他的先进事迹。
    二是层层推进，拓展学习范围。印发向冯建中同志学习活动的通知，在全局掀起学习热潮。向钟祥市委政府积极汇报，让冯建中同志的先进事迹成为钟祥市“两学一做”学习教育的生动素材，为广大党员干部树立了学习的榜样和标杆。
    三是丰富载体，增强学习效果。在内网开设“学习冯建中”专栏，上挂先进事迹和媒体报道情况，并将干部职工的学习心得体会择优上传，促进广大干部职工深入学习。还以“身边的模范事迹”为主题举办道德讲堂。（程涛）


   
　