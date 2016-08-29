查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 钟祥市地税局 开展学习典型教育活动 湖北日报讯 钟祥市地税局选树学习身边典型，开展“学习冯建中”活动，进一步凝聚干事创业正能量。

一是深入挖掘，丰富学习事迹。进一步总结挖掘，通过冯建中身边人的回忆和讲述，对他的事迹进行丰富和完善，形成了更加鲜活的人物形象。同时，组成冯建中事迹报告团巡回讲述他的先进事迹。

二是层层推进，拓展学习范围。印发向冯建中同志学习活动的通知，在全局掀起学习热潮。向钟祥市委政府积极汇报，让冯建中同志的先进事迹成为钟祥市“两学一做”学习教育的生动素材，为广大党员干部树立了学习的榜样和标杆。

三是丰富载体，增强学习效果。在内网开设“学习冯建中”专栏，上挂先进事迹和媒体报道情况，并将干部职工的学习心得体会择优上传，促进广大干部职工深入学习。还以“身边的模范事迹”为主题举办道德讲堂。（程涛）





