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第7版 评论
·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
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多些金字招牌的创造者
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网约车政策不要“扬短避长”
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安全考试是无奈的自我防御
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多举措拓展地方税税源
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强化税收征管
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助力农村电商发展
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开展学习典型教育活动
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图文：闪电复出
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手机是“二胎”发人深思
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税惠助力企业发展
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推行纳税信用动态管理
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消费品标准升级只是一个开始
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天价片酬并非市场调节的产物
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评论
2016.8.29 星期一
枝江市地税局
助力农村电商发展
湖北日报讯 “本想打电话咨询纳税申报问题，没想到刷了个朋友圈，把问题解决了。”日前，枝江市海之淘电子商务有限公司的李小海有感而发，金税三期上线后，从事电子商务的他在申报时遇到了难题。
原来，该局利用微信平台将申报程序及常见问题操作流程拍照、并附上说明“刷”朋友圈，让企业能够第一时间见到图文并茂的解决方式。“新媒体时代，纳税服务要紧贴需求。农村电商用网络做生意，我们就用网络做好服务。”该局负责人表示，地税部门在网上听诉求、答疑问，送涉税信息，让纳税服务进入“微时代”。
与此同时，该局积极服务阿里巴巴集团“村淘”项目建设，详细了解全市农村电商户数、分布、规模和税收等情况，举办培训讲座，提高财务人员水平，促进企业发展。
目前，全市从事电商达到4200多人，仅农村淘宝项目就直接吸纳百余人就业。 （李浩）