多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
枝江市地税局
助力农村电商发展
    湖北日报讯 “本想打电话咨询纳税申报问题，没想到刷了个朋友圈，把问题解决了。”日前，枝江市海之淘电子商务有限公司的李小海有感而发，金税三期上线后，从事电子商务的他在申报时遇到了难题。
    原来，该局利用微信平台将申报程序及常见问题操作流程拍照、并附上说明“刷”朋友圈，让企业能够第一时间见到图文并茂的解决方式。“新媒体时代，纳税服务要紧贴需求。农村电商用网络做生意，我们就用网络做好服务。”该局负责人表示，地税部门在网上听诉求、答疑问，送涉税信息，让纳税服务进入“微时代”。
    与此同时，该局积极服务阿里巴巴集团“村淘”项目建设，详细了解全市农村电商户数、分布、规模和税收等情况，举办培训讲座，提高财务人员水平，促进企业发展。
    目前，全市从事电商达到4200多人，仅农村淘宝项目就直接吸纳百余人就业。 （李浩）


   
　