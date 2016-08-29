查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 枝江市地税局 助力农村电商发展 湖北日报讯 “本想打电话咨询纳税申报问题，没想到刷了个朋友圈，把问题解决了。”日前，枝江市海之淘电子商务有限公司的李小海有感而发，金税三期上线后，从事电子商务的他在申报时遇到了难题。

原来，该局利用微信平台将申报程序及常见问题操作流程拍照、并附上说明“刷”朋友圈，让企业能够第一时间见到图文并茂的解决方式。“新媒体时代，纳税服务要紧贴需求。农村电商用网络做生意，我们就用网络做好服务。”该局负责人表示，地税部门在网上听诉求、答疑问，送涉税信息，让纳税服务进入“微时代”。

与此同时，该局积极服务阿里巴巴集团“村淘”项目建设，详细了解全市农村电商户数、分布、规模和税收等情况，举办培训讲座，提高财务人员水平，促进企业发展。

目前，全市从事电商达到4200多人，仅农村淘宝项目就直接吸纳百余人就业。 （李浩）





