查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 荆门市地税局漳河分局 强化税收征管 湖北日报讯 荆门市地税局漳河分局强化地方税费征管，有效促进税款足额入库。

一是强化基础管理。做好税源册籍，严查漏征漏管户，对纳税人实行分类管理，动态监控，抓住未申报户、非正常户、注销户等薄弱管理环节，督促纳税人按期申报。

二是强化协同共治。按月与国税部门召开联席会议，及时传递发票开具和税款征收信息，对纳税户的生产经营状况、地税附加税费入库情况进行定性、定量分析，查找税收增减原因，有的放矢进行征管。

三是强化纳税评估。建立涵盖企业、个体户、高收入人群、房产、土地、投资等信息的涉税数据库，每月进行单税种历史同期比对分析、评估预测，发现税源、管控税源，严防跑冒滴漏。

四是强化催报催缴。对应申报未申报户开展提醒服务，提前催报，督促申报缴纳；对纳税意识淡薄的，发放《税务事项通知书》，实现当月事当月毕，无遗漏，无新欠。（刘远方）





