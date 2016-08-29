多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 评论
·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
----  
 
7 评论 2016.8.29 星期一
荆门市地税局漳河分局
强化税收征管
    湖北日报讯 荆门市地税局漳河分局强化地方税费征管，有效促进税款足额入库。
    一是强化基础管理。做好税源册籍，严查漏征漏管户，对纳税人实行分类管理，动态监控，抓住未申报户、非正常户、注销户等薄弱管理环节，督促纳税人按期申报。
    二是强化协同共治。按月与国税部门召开联席会议，及时传递发票开具和税款征收信息，对纳税户的生产经营状况、地税附加税费入库情况进行定性、定量分析，查找税收增减原因，有的放矢进行征管。
    三是强化纳税评估。建立涵盖企业、个体户、高收入人群、房产、土地、投资等信息的涉税数据库，每月进行单税种历史同期比对分析、评估预测，发现税源、管控税源，严防跑冒滴漏。
    四是强化催报催缴。对应申报未申报户开展提醒服务，提前催报，督促申报缴纳；对纳税意识淡薄的，发放《税务事项通知书》，实现当月事当月毕，无遗漏，无新欠。（刘远方）


   
　