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·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
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·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
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手机是“二胎”发人深思
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推行纳税信用动态管理
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天价片酬并非市场调节的产物
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评论
2016.8.29 星期一
荆门市地税局漳河分局
强化税收征管
湖北日报讯 荆门市地税局漳河分局强化地方税费征管，有效促进税款足额入库。
一是强化基础管理。做好税源册籍，严查漏征漏管户，对纳税人实行分类管理，动态监控，抓住未申报户、非正常户、注销户等薄弱管理环节，督促纳税人按期申报。
二是强化协同共治。按月与国税部门召开联席会议，及时传递发票开具和税款征收信息，对纳税户的生产经营状况、地税附加税费入库情况进行定性、定量分析，查找税收增减原因，有的放矢进行征管。
三是强化纳税评估。建立涵盖企业、个体户、高收入人群、房产、土地、投资等信息的涉税数据库，每月进行单税种历史同期比对分析、评估预测，发现税源、管控税源，严防跑冒滴漏。
四是强化催报催缴。对应申报未申报户开展提醒服务，提前催报，督促申报缴纳；对纳税意识淡薄的，发放《税务事项通知书》，实现当月事当月毕，无遗漏，无新欠。（刘远方）