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·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
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天价片酬并非市场调节的产物
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评论
2016.8.29 星期一
孝南区地税局
多举措拓展地方税税源
湖北日报讯 针对“营改增”后税源大幅缩减、征管手段弱化的不利局面，孝南区地税局向小税种要潜力，精耕细作，大力拓展地方税税源。今年1至8月入库房产税、土地使用税、城建税小税种分别同比增长87.33%、37.14%和49.37%。
集中主要精力、核心资源、关键力量，抽调骨干组成清查专班，深入调查收集资料，认真结算清理地方税费，更新征管系统数据库，确保税源摸得清、管得住。
对城郊范围认真界定划分，提请上级主管部门发文明确，将因城市发展扩大的部分纳入房产税、土地使用税的征收范围。将提请对辖区内达到建制镇标准的2个乡1个农场设立建制镇。
提请区政府主要领导批示，区直部门和企事业单位个人所得税征收管理进一步规范。对不配合税务机关办理个税申报的行政事业单位，报请区政府通报。全区多个行政部门已将个税申报纳入年度工作目标。 （刘剑峰）