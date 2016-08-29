多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
·税惠助力企业发展
·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
孝南区地税局
多举措拓展地方税税源
    湖北日报讯 针对“营改增”后税源大幅缩减、征管手段弱化的不利局面，孝南区地税局向小税种要潜力，精耕细作，大力拓展地方税税源。今年1至8月入库房产税、土地使用税、城建税小税种分别同比增长87.33%、37.14%和49.37%。
    集中主要精力、核心资源、关键力量，抽调骨干组成清查专班，深入调查收集资料，认真结算清理地方税费，更新征管系统数据库，确保税源摸得清、管得住。
    对城郊范围认真界定划分，提请上级主管部门发文明确，将因城市发展扩大的部分纳入房产税、土地使用税的征收范围。将提请对辖区内达到建制镇标准的2个乡1个农场设立建制镇。
    提请区政府主要领导批示，区直部门和企事业单位个人所得税征收管理进一步规范。对不配合税务机关办理个税申报的行政事业单位，报请区政府通报。全区多个行政部门已将个税申报纳入年度工作目标。 （刘剑峰）


   
　