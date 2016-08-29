查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 孝南区地税局 多举措拓展地方税税源 湖北日报讯 针对“营改增”后税源大幅缩减、征管手段弱化的不利局面，孝南区地税局向小税种要潜力，精耕细作，大力拓展地方税税源。今年1至8月入库房产税、土地使用税、城建税小税种分别同比增长87.33%、37.14%和49.37%。

集中主要精力、核心资源、关键力量，抽调骨干组成清查专班，深入调查收集资料，认真结算清理地方税费，更新征管系统数据库，确保税源摸得清、管得住。

对城郊范围认真界定划分，提请上级主管部门发文明确，将因城市发展扩大的部分纳入房产税、土地使用税的征收范围。将提请对辖区内达到建制镇标准的2个乡1个农场设立建制镇。

提请区政府主要领导批示，区直部门和企事业单位个人所得税征收管理进一步规范。对不配合税务机关办理个税申报的行政事业单位，报请区政府通报。全区多个行政部门已将个税申报纳入年度工作目标。 （刘剑峰）





