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天价片酬并非市场调节的产物
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2016.8.29 星期一
安全考试是无奈的自我防御
湖北日报讯 □ 杨朝清
最近高校学生遭遇诈骗事件接连发生，东南大学新生每人拿到一本“2016大学新生安全手册”。为了提高学生的安全意识，开学后江苏大学新生每人都要参加“安全知识考试”。60%以上题目与防电信诈骗有关，不达80分要重考。（8月28日《扬子晚报》）
防骗，已成为摆在许多人面前的现实考题。不论是“只差18元路费”的街头乞讨，还是针对老年人的保健品营销骗局，抑或层出不穷的电信诈骗案，许多并不高明的骗局，却让人们付出了沉痛的代价。这个暑假，大学新生频频成为电信诈骗案的受害者，让人痛心不已。对大学生尤其是大学新生进行风险防范教育，让他们具备“火眼金睛”，已经迫在眉睫。“防骗考试”，说到底是一种无奈的自我防御。
大学新生之所以成为诈骗者眼中“待宰的羔羊”，和他们的涉世未深密不可分。一方面，大学新生缺乏理财经验，却掌握着学费、住宿费、生活费等一大笔款项，属于一块“肥肉”；另一方面，大学新生缺乏风险防范意识，对骗局缺乏应有的警惕，最终导致他们在并不高明的骗局面前败下阵来。
长期以来，只注重物质生活和知识学习，却忽视世界的发育和建设，成为学校教育和家庭教育的一大软肋。对于人性的复杂、社会的残酷和现实的艰难缺乏足够的价值认知，让一些大学新生对不法侵害缺乏最基本的分辨能力和防范意识，在遭到侵害后仍不能辨识事情的性质和后果，甚至不懂如何向家长与老师表达诉求和寻求帮助。
“防骗考试”的初衷，既在于提升大学新生对骗局的认识，也在于提升他们的风险防范意识。“天下掉下来的不是馅饼，而是陷阱”，对骗局保持警惕，守护好自己的“钱袋子”；那些素不相识的陌生人，或许正在千方百计地盯着你的“钱袋子”。只有扎紧风险防范的篱笆，他们才会无机可乘。“防骗考试”不仅是一场考试，也是一次社会化。
预防诈骗是一个复杂的系统工程，需要多个环节、多个领域层层设防的价值坚守。在电信诈骗泛滥成灾的格局下，人们虽然需要通过自我防御来建构保护墙，但不能从根本上补齐风险防范的短板。只有通过多种渠道预防诈骗堵住漏洞，才能尽量避免更多人上当受骗。