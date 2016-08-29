多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
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·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
安全考试是无奈的自我防御
    湖北日报讯 □ 杨朝清

    最近高校学生遭遇诈骗事件接连发生，东南大学新生每人拿到一本“2016大学新生安全手册”。为了提高学生的安全意识，开学后江苏大学新生每人都要参加“安全知识考试”。60%以上题目与防电信诈骗有关，不达80分要重考。（8月28日《扬子晚报》）
    防骗，已成为摆在许多人面前的现实考题。不论是“只差18元路费”的街头乞讨，还是针对老年人的保健品营销骗局，抑或层出不穷的电信诈骗案，许多并不高明的骗局，却让人们付出了沉痛的代价。这个暑假，大学新生频频成为电信诈骗案的受害者，让人痛心不已。对大学生尤其是大学新生进行风险防范教育，让他们具备“火眼金睛”，已经迫在眉睫。“防骗考试”，说到底是一种无奈的自我防御。
    大学新生之所以成为诈骗者眼中“待宰的羔羊”，和他们的涉世未深密不可分。一方面，大学新生缺乏理财经验，却掌握着学费、住宿费、生活费等一大笔款项，属于一块“肥肉”；另一方面，大学新生缺乏风险防范意识，对骗局缺乏应有的警惕，最终导致他们在并不高明的骗局面前败下阵来。
    长期以来，只注重物质生活和知识学习，却忽视世界的发育和建设，成为学校教育和家庭教育的一大软肋。对于人性的复杂、社会的残酷和现实的艰难缺乏足够的价值认知，让一些大学新生对不法侵害缺乏最基本的分辨能力和防范意识，在遭到侵害后仍不能辨识事情的性质和后果，甚至不懂如何向家长与老师表达诉求和寻求帮助。
    “防骗考试”的初衷，既在于提升大学新生对骗局的认识，也在于提升他们的风险防范意识。“天下掉下来的不是馅饼，而是陷阱”，对骗局保持警惕，守护好自己的“钱袋子”；那些素不相识的陌生人，或许正在千方百计地盯着你的“钱袋子”。只有扎紧风险防范的篱笆，他们才会无机可乘。“防骗考试”不仅是一场考试，也是一次社会化。
    预防诈骗是一个复杂的系统工程，需要多个环节、多个领域层层设防的价值坚守。在电信诈骗泛滥成灾的格局下，人们虽然需要通过自我防御来建构保护墙，但不能从根本上补齐风险防范的短板。只有通过多种渠道预防诈骗堵住漏洞，才能尽量避免更多人上当受骗。


   
　