多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
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·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
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·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
网约车政策不要“扬短避长”
    湖北日报讯 □ 罗志华

    网约车管理暂行办法公布即将“满月”，但地方细则的制定却步伐缓慢。最近，有地方陆续公布网约车管理细则的征求意见稿，在准入门槛、运营方式上做出严格限制，引发争议。公众担忧，网约车管理会驶上出租车管理的老路。（8月28日《新京报》）
    网约车之所以迅猛发展起来，是因为这一模式具有难以替代的许多优势。与传统出租车相比，网约车首先具有数量上的优势，因为出租车有严格的数量限制，一座城市需要多少辆出租车，要经过仔细的论证，不能随便扩容。但网约车不同，它针对所有社会车辆，只要达到一定条件，就可以加入到这个队伍当中，有助于降低出行成本，这是市民所乐见的结果。
    网约车的第二大优势是，它是信息时代的产物，能够极其快速而便捷地匹配供需，使两者实现高效对接。正是有了这样的灵活性，网约车才能提供多元服务，并做到随叫随到。此外，网约车具有相对低廉的营运和管理成本等，这些都让网约车具有巨大的潜力，被视为化解出行难的一大利器。
    国家出台网约车管理暂行办法后，网约车的合法性得到了确认，只要各地出台相关细则，则网约车新政有望得到落实。但制定政策必须扬长避短，尽量发挥其长处，克服其不足。
    令人担心的是，当前有些地方出台的网约车政策，反而“扬短避长”，不利于网约车的发展。比如，严格限制网约车数量，将使之失去数量优势，进而难以带来运价下跌。抬高准入门槛，出台繁琐的规则，制定严苛的管制措施，网约车就会失去其灵活性和多样性。如此管理，网约车可能成为“出租车第二”。
    如此设计网约车政策，既可能因为思想还不够开放，又可能顾及到出租车，担心这一行业受到过度冲击。是“扬短避长”，让网约车失去创新优势，还是“扬长避短”，让网约车健康发展，并使之产生鲶鱼效应，倒逼传统出租车行业在管理及运营模式等方面进行变革，是摆在各地相关部门面前的一道选择题。


   
　