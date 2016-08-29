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天价片酬并非市场调节的产物
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评论
2016.8.29 星期一
网约车政策不要“扬短避长”
湖北日报讯 □ 罗志华
网约车管理暂行办法公布即将“满月”，但地方细则的制定却步伐缓慢。最近，有地方陆续公布网约车管理细则的征求意见稿，在准入门槛、运营方式上做出严格限制，引发争议。公众担忧，网约车管理会驶上出租车管理的老路。（8月28日《新京报》）
网约车之所以迅猛发展起来，是因为这一模式具有难以替代的许多优势。与传统出租车相比，网约车首先具有数量上的优势，因为出租车有严格的数量限制，一座城市需要多少辆出租车，要经过仔细的论证，不能随便扩容。但网约车不同，它针对所有社会车辆，只要达到一定条件，就可以加入到这个队伍当中，有助于降低出行成本，这是市民所乐见的结果。
网约车的第二大优势是，它是信息时代的产物，能够极其快速而便捷地匹配供需，使两者实现高效对接。正是有了这样的灵活性，网约车才能提供多元服务，并做到随叫随到。此外，网约车具有相对低廉的营运和管理成本等，这些都让网约车具有巨大的潜力，被视为化解出行难的一大利器。
国家出台网约车管理暂行办法后，网约车的合法性得到了确认，只要各地出台相关细则，则网约车新政有望得到落实。但制定政策必须扬长避短，尽量发挥其长处，克服其不足。
令人担心的是，当前有些地方出台的网约车政策，反而“扬短避长”，不利于网约车的发展。比如，严格限制网约车数量，将使之失去数量优势，进而难以带来运价下跌。抬高准入门槛，出台繁琐的规则，制定严苛的管制措施，网约车就会失去其灵活性和多样性。如此管理，网约车可能成为“出租车第二”。
如此设计网约车政策，既可能因为思想还不够开放，又可能顾及到出租车，担心这一行业受到过度冲击。是“扬短避长”，让网约车失去创新优势，还是“扬长避短”，让网约车健康发展，并使之产生鲶鱼效应，倒逼传统出租车行业在管理及运营模式等方面进行变革，是摆在各地相关部门面前的一道选择题。