查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 网约车政策不要“扬短避长” 湖北日报讯 □ 罗志华



网约车管理暂行办法公布即将“满月”，但地方细则的制定却步伐缓慢。最近，有地方陆续公布网约车管理细则的征求意见稿，在准入门槛、运营方式上做出严格限制，引发争议。公众担忧，网约车管理会驶上出租车管理的老路。（8月28日《新京报》）

网约车之所以迅猛发展起来，是因为这一模式具有难以替代的许多优势。与传统出租车相比，网约车首先具有数量上的优势，因为出租车有严格的数量限制，一座城市需要多少辆出租车，要经过仔细的论证，不能随便扩容。但网约车不同，它针对所有社会车辆，只要达到一定条件，就可以加入到这个队伍当中，有助于降低出行成本，这是市民所乐见的结果。

网约车的第二大优势是，它是信息时代的产物，能够极其快速而便捷地匹配供需，使两者实现高效对接。正是有了这样的灵活性，网约车才能提供多元服务，并做到随叫随到。此外，网约车具有相对低廉的营运和管理成本等，这些都让网约车具有巨大的潜力，被视为化解出行难的一大利器。

国家出台网约车管理暂行办法后，网约车的合法性得到了确认，只要各地出台相关细则，则网约车新政有望得到落实。但制定政策必须扬长避短，尽量发挥其长处，克服其不足。

令人担心的是，当前有些地方出台的网约车政策，反而“扬短避长”，不利于网约车的发展。比如，严格限制网约车数量，将使之失去数量优势，进而难以带来运价下跌。抬高准入门槛，出台繁琐的规则，制定严苛的管制措施，网约车就会失去其灵活性和多样性。如此管理，网约车可能成为“出租车第二”。

如此设计网约车政策，既可能因为思想还不够开放，又可能顾及到出租车，担心这一行业受到过度冲击。是“扬短避长”，让网约车失去创新优势，还是“扬长避短”，让网约车健康发展，并使之产生鲶鱼效应，倒逼传统出租车行业在管理及运营模式等方面进行变革，是摆在各地相关部门面前的一道选择题。





