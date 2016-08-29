查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些金字招牌的创造者 ·网约车政策不要“扬短避长” ·安全考试是无奈的自我防御 ·多举措拓展地方税税源 ·强化税收征管 ·助力农村电商发展 ·开展学习典型教育活动 ·图文：闪电复出 ·手机是“二胎”发人深思 ·税惠助力企业发展 ·推行纳税信用动态管理 ·消费品标准升级只是一个开始 ·天价片酬并非市场调节的产物 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些金字招牌的创造者 · 网约车政策不要“扬短避长” · 安全考试是无奈的自我防御 · 多举措拓展地方税税源 · 强化税收征管 · 助力农村电商发展 · 开展学习典型教育活动 · 图文：闪电复出 · 手机是“二胎”发人深思 · 税惠助力企业发展 · 推行纳税信用动态管理 · 消费品标准升级只是一个开始 · 天价片酬并非市场调节的产物 7 评论 2016.8.29 星期一 多些金字招牌的创造者 ——一谈拓展工匠精神的时代内涵 湖北日报讯 □ 本报评论员 肖擎



30分钟，100多件无纺布手术衣；电光四射，焊花飞溅，以肉眼精确至毫米级的焊接模具出炉；27年坚守不懈，将旧轮胎“变废为宝”，撬动国内再生胶技术革新……

在2016“荆楚工匠”选树活动中，一项项精湛的技能，一个个精彩的故事，让人看到企业质量至上、品质取胜的追求，为湖北夯实工业、做强实业、壮大产业注入的活力，让人看到能工巧匠们专业执着、精益求精的风采，为荆楚大地的创新创造激情树立的标杆。

无论是“工匠精神”首次被写进政府工作报告，还是“高铁、大飞机都造得出来，却生产不出圆珠笔圆珠”引起的反思；无论是日本电器、瑞士钟表、德国制造带来的品质比较，还是《大国工匠》《我在故宫修文物》等电视节目引发的如潮好评，在这样一个更加注重精细品质和独特体验的时代，在当下经济转轨、社会转型、观念转变的中国，工匠精神正呈现出新的时代内涵，引起越来越多的重视。

工匠精神不是复古。“良田百顷，不如薄艺在身”这样的名言为什么会为人推崇？庖丁解牛这样的故事为什么仍被传颂？国外那些百年企业的品质传奇为什么会被赞叹？不只是因为创造者们的技能，更因为跨越时空的精神内核。那份耐心专注的态度，那份臻于至善的追求，那份出类拔萃的卓越，既呈现了不同民族、不同国家共同刷新的人类审美追求，共同扩展的人类文明边疆，也连通着我们今天所倡导的职业追求、推崇的市场风尚、激扬的时代精神。

工匠精神不是小众。过去，一盏枯灯一刻刀，一把标尺一把锉，就构成一个匠人的全部世界；现在，说到工匠精神，一些人往往想到的也是手工作坊，那些在方寸之间雕琢技艺、打磨产品的匠人群体。然而，我们不能不看到，古代手工业种类繁多，也只称“百工”，如今，行业分布、职业种类，早已非三百六十行所能囊括。工匠精神不是雕虫小技，而是改变世界的现实力量；工匠精神也不是离群索居、“躲进小楼成一统”，而是不论什么行业、岗位和职业，那种“工必为之纯，品必为之精，业必为之勤，行必为之恭，信必为之诚”的坚守与追求。

人是企业发展的根本，业以人兴；企业是经济的基本细胞，企业兴则经济兴。如果我们看到湖北市场主体数量突破435万户的发展势头，就应当明白，重视工匠培养，弘扬工匠精神何其重要；如果我们看到湖北不断夯实的工业基础，加快发展的现代服务业、高科技产业，潜力巨大的零售业、批发业、餐饮业、居民服务业、商务服务业，就应当坚信，把工匠精神融入湖北发展，可以催生何其蓬勃的力量之源。

少一些浮躁，多一些纯粹，少一些急功近利，多一些专注持久，少一些粗制滥造，多一些优品精品，让工匠精神的光彩亮些再亮些，让金字招牌的创造者多些再多些，这样的企业一定是一个活力涌流的企业，这样的地方也一定是一个动力充足、前景灿烂的地方。





