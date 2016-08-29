多些金字招牌的创造者网约车政策不要“扬短避长”安全考试是无奈的自我防御多举措拓展地方税税源强化税收征管助力农村电商发展开展学习典型教育活动图文：闪电复出手机是“二胎”发人深思税惠助力企业发展推行纳税信用动态管理消费品标准升级只是一个开始天价片酬并非市场调节的产物
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·多些金字招牌的创造者
·网约车政策不要“扬短避长”
·安全考试是无奈的自我防御
·多举措拓展地方税税源
·强化税收征管
·助力农村电商发展
·开展学习典型教育活动
·图文：闪电复出
·手机是“二胎”发人深思
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·推行纳税信用动态管理
·消费品标准升级只是一个开始
·天价片酬并非市场调节的产物
湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.29 星期一
多些金字招牌的创造者
——一谈拓展工匠精神的时代内涵
    湖北日报讯 □ 本报评论员 肖擎

    30分钟，100多件无纺布手术衣；电光四射，焊花飞溅，以肉眼精确至毫米级的焊接模具出炉；27年坚守不懈，将旧轮胎“变废为宝”，撬动国内再生胶技术革新……
    在2016“荆楚工匠”选树活动中，一项项精湛的技能，一个个精彩的故事，让人看到企业质量至上、品质取胜的追求，为湖北夯实工业、做强实业、壮大产业注入的活力，让人看到能工巧匠们专业执着、精益求精的风采，为荆楚大地的创新创造激情树立的标杆。
    无论是“工匠精神”首次被写进政府工作报告，还是“高铁、大飞机都造得出来，却生产不出圆珠笔圆珠”引起的反思；无论是日本电器、瑞士钟表、德国制造带来的品质比较，还是《大国工匠》《我在故宫修文物》等电视节目引发的如潮好评，在这样一个更加注重精细品质和独特体验的时代，在当下经济转轨、社会转型、观念转变的中国，工匠精神正呈现出新的时代内涵，引起越来越多的重视。
    工匠精神不是复古。“良田百顷，不如薄艺在身”这样的名言为什么会为人推崇？庖丁解牛这样的故事为什么仍被传颂？国外那些百年企业的品质传奇为什么会被赞叹？不只是因为创造者们的技能，更因为跨越时空的精神内核。那份耐心专注的态度，那份臻于至善的追求，那份出类拔萃的卓越，既呈现了不同民族、不同国家共同刷新的人类审美追求，共同扩展的人类文明边疆，也连通着我们今天所倡导的职业追求、推崇的市场风尚、激扬的时代精神。
    工匠精神不是小众。过去，一盏枯灯一刻刀，一把标尺一把锉，就构成一个匠人的全部世界；现在，说到工匠精神，一些人往往想到的也是手工作坊，那些在方寸之间雕琢技艺、打磨产品的匠人群体。然而，我们不能不看到，古代手工业种类繁多，也只称“百工”，如今，行业分布、职业种类，早已非三百六十行所能囊括。工匠精神不是雕虫小技，而是改变世界的现实力量；工匠精神也不是离群索居、“躲进小楼成一统”，而是不论什么行业、岗位和职业，那种“工必为之纯，品必为之精，业必为之勤，行必为之恭，信必为之诚”的坚守与追求。
    人是企业发展的根本，业以人兴；企业是经济的基本细胞，企业兴则经济兴。如果我们看到湖北市场主体数量突破435万户的发展势头，就应当明白，重视工匠培养，弘扬工匠精神何其重要；如果我们看到湖北不断夯实的工业基础，加快发展的现代服务业、高科技产业，潜力巨大的零售业、批发业、餐饮业、居民服务业、商务服务业，就应当坚信，把工匠精神融入湖北发展，可以催生何其蓬勃的力量之源。
    少一些浮躁，多一些纯粹，少一些急功近利，多一些专注持久，少一些粗制滥造，多一些优品精品，让工匠精神的光彩亮些再亮些，让金字招牌的创造者多些再多些，这样的企业一定是一个活力涌流的企业，这样的地方也一定是一个动力充足、前景灿烂的地方。


 
　