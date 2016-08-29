图文：中国空军防空反导能力全面提升国务院第三次大督查全面启动中央第九轮巡视整改情况全部公布湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整图文：义乌至阿富汗班列首发徐玉玉案6名嫌犯全部落网菲律宾发生武装劫狱土空袭叙北部库尔德武装为国争光，振奋民族自信心图文：航空梦 中国心
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 第6版 时事
·图文：中国空军防空反导能力全面提升
·国务院第三次大督查全面启动
·中央第九轮巡视整改情况全部公布
·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
·菲律宾发生武装劫狱
·土空袭叙北部库尔德武装
·为国争光，振奋民族自信心
·图文：航空梦 中国心
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6 时事 2016.8.29 星期一
土空袭叙北部库尔德武装
打死25名武装分子
    湖北日报讯 据新华社电 土耳其军方28日空袭叙利亚北部库尔德武装,共打死25名武装分子。
    土耳其武装部队总参谋部发布声明称,28日上午对恐怖组织库尔德工人党的叙利亚分支——叙利亚民主联盟党及其武装“人民保护部队”进行空袭,摧毁其占领的建筑物5座。声明强调空袭是在土耳其军队被恐怖分子袭击后发起的。
    据土耳其媒体报道,一辆土耳其军方坦克27日晚在叙利亚北部杰拉卜卢斯附近遭遇火箭弹袭击,导致1名土耳其士兵死亡,3名士兵受伤。土耳其军方抓获了3名发起袭击的“人民保护部队”武装人员。


   
　