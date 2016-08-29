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第6版 时事
·图文：中国空军防空反导能力全面提升
·国务院第三次大督查全面启动
·中央第九轮巡视整改情况全部公布
·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
·菲律宾发生武装劫狱
·土空袭叙北部库尔德武装
·为国争光，振奋民族自信心
·图文：航空梦 中国心
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图文：中国空军防空反导能力全面
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国务院第三次大督查全面启动
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中央第九轮巡视整改情况全部公布
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湘滇藏3省区党委主要负责同志职
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图文：义乌至阿富汗班列首发
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徐玉玉案6名嫌犯全部落网
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菲律宾发生武装劫狱
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土空袭叙北部库尔德武装
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为国争光，振奋民族自信心
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图文：航空梦 中国心
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时事
2016.8.29 星期一
土空袭叙北部库尔德武装
打死25名武装分子
湖北日报讯 据新华社电 土耳其军方28日空袭叙利亚北部库尔德武装,共打死25名武装分子。
土耳其武装部队总参谋部发布声明称,28日上午对恐怖组织库尔德工人党的叙利亚分支——叙利亚民主联盟党及其武装“人民保护部队”进行空袭,摧毁其占领的建筑物5座。声明强调空袭是在土耳其军队被恐怖分子袭击后发起的。
据土耳其媒体报道,一辆土耳其军方坦克27日晚在叙利亚北部杰拉卜卢斯附近遭遇火箭弹袭击,导致1名土耳其士兵死亡,3名士兵受伤。土耳其军方抓获了3名发起袭击的“人民保护部队”武装人员。