图文：中国空军防空反导能力全面提升国务院第三次大督查全面启动中央第九轮巡视整改情况全部公布湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整图文：义乌至阿富汗班列首发徐玉玉案6名嫌犯全部落网菲律宾发生武装劫狱土空袭叙北部库尔德武装为国争光，振奋民族自信心图文：航空梦 中国心
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 第6版 时事
·图文：中国空军防空反导能力全面提升
·国务院第三次大督查全面启动
·中央第九轮巡视整改情况全部公布
·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
·菲律宾发生武装劫狱
·土空袭叙北部库尔德武装
·为国争光，振奋民族自信心
·图文：航空梦 中国心
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6 时事 2016.8.29 星期一
菲律宾发生武装劫狱
至少28名囚犯逃脱
    湖北日报讯 据新华社电 菲律宾警方28日说,一伙武装分子27日在菲南部一所监狱实施劫狱行动,造成至少28名在押人员逃脱。
    菲南拉瑙省高级警官阿古斯丁·特略说,大约50名携带重装备的武装分子当地时间27日下午5时40分左右闯入位于南拉瑙省马拉维市一所监狱。由于监狱守卫力量薄弱,武装分子将狱警缴械后迅速控制整座监狱,并释放了8名在押的反政府武装“毛特组织”成员,另有至少20名其他在押人员趁机越狱。


   
　