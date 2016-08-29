查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：中国空军防空反导能力全面提升 ·国务院第三次大督查全面启动 ·中央第九轮巡视整改情况全部公布 ·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整 ·图文：义乌至阿富汗班列首发 ·徐玉玉案6名嫌犯全部落网 ·菲律宾发生武装劫狱 ·土空袭叙北部库尔德武装 ·为国争光，振奋民族自信心 ·图文：航空梦 中国心 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：中国空军防空反导能力全面 · 国务院第三次大督查全面启动 · 中央第九轮巡视整改情况全部公布 · 湘滇藏3省区党委主要负责同志职 · 图文：义乌至阿富汗班列首发 · 徐玉玉案6名嫌犯全部落网 · 菲律宾发生武装劫狱 · 土空袭叙北部库尔德武装 · 为国争光，振奋民族自信心 · 图文：航空梦 中国心 6 时事 2016.8.29 星期一 公安部A级通缉令嫌疑人郑贤聪自首 徐玉玉案6名嫌犯全部落网 湖北日报讯 据新华社电 记者28日从公安部门获悉,引发广泛社会关注的山东临沂徐玉玉被骗猝死案中,最后一名在逃的公安部A级通缉令嫌疑人郑贤聪向警方自首,目前该案6名犯罪嫌疑人全部落网。

8月19日,山东省临沂市高考录取新生徐玉玉被犯罪嫌疑人以发放助学金的名义,实施电信诈骗骗走9900元。案发后,徐玉玉与父亲到公安机关报案,回家途中晕倒,出现心脏骤停,送医院抢救无效死亡。

经查明,此案为犯罪嫌疑人陈文辉、郑金锋、陈福地、熊超、郑贤聪、黄进春等人所为。26日,公安部发出A级通缉令。此前公安机关先后抓获郑金锋等5名犯罪嫌疑人。





