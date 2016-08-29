查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：中国空军防空反导能力全面提升 ·国务院第三次大督查全面启动 ·中央第九轮巡视整改情况全部公布 ·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整 ·图文：义乌至阿富汗班列首发 ·徐玉玉案6名嫌犯全部落网 ·菲律宾发生武装劫狱 ·土空袭叙北部库尔德武装 ·为国争光，振奋民族自信心 ·图文：航空梦 中国心 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：中国空军防空反导能力全面 · 国务院第三次大督查全面启动 · 中央第九轮巡视整改情况全部公布 · 湘滇藏3省区党委主要负责同志职 · 图文：义乌至阿富汗班列首发 · 徐玉玉案6名嫌犯全部落网 · 菲律宾发生武装劫狱 · 土空袭叙北部库尔德武装 · 为国争光，振奋民族自信心 · 图文：航空梦 中国心 6 时事 2016.8.29 星期一 图文：义乌至阿富汗班列首发 湖北日报讯 28日，中亚班列（义乌—阿富汗）从铁路义乌西站首发启程，驶往阿富汗。中亚班列（义乌—阿富汗）全程7500公里，预计运行时间约15天，比传统的海运方式快30天左右。 （新华社发）





