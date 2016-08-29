图文：中国空军防空反导能力全面提升国务院第三次大督查全面启动中央第九轮巡视整改情况全部公布湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整图文：义乌至阿富汗班列首发徐玉玉案6名嫌犯全部落网菲律宾发生武装劫狱土空袭叙北部库尔德武装为国争光，振奋民族自信心图文：航空梦 中国心
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 第6版 时事
·图文：中国空军防空反导能力全面提升
·国务院第三次大督查全面启动
·中央第九轮巡视整改情况全部公布
·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
·菲律宾发生武装劫狱
·土空袭叙北部库尔德武装
·为国争光，振奋民族自信心
·图文：航空梦 中国心
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6 时事 2016.8.29 星期一
图文：义乌至阿富汗班列首发
    湖北日报讯 28日，中亚班列（义乌—阿富汗）从铁路义乌西站首发启程，驶往阿富汗。中亚班列（义乌—阿富汗）全程7500公里，预计运行时间约15天，比传统的海运方式快30天左右。 （新华社发）


   
　