图文：中国空军防空反导能力全面提升国务院第三次大督查全面启动中央第九轮巡视整改情况全部公布湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整图文：义乌至阿富汗班列首发徐玉玉案6名嫌犯全部落网菲律宾发生武装劫狱土空袭叙北部库尔德武装为国争光，振奋民族自信心图文：航空梦 中国心
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 第6版 时事
·图文：中国空军防空反导能力全面提升
·国务院第三次大督查全面启动
·中央第九轮巡视整改情况全部公布
·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
·菲律宾发生武装劫狱
·土空袭叙北部库尔德武装
·为国争光，振奋民族自信心
·图文：航空梦 中国心
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6 时事 2016.8.29 星期一
湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
    湖北日报讯 据新华社电 日前，中共中央决定：
    杜家毫同志任湖南省委书记；徐守盛同志不再担任湖南省委书记、常委、委员职务。
    陈豪同志任云南省委书记；李纪恒同志不再担任云南省委书记、常委、委员职务，另有任用。
    吴英杰同志任西藏自治区党委书记；陈全国同志不再担任西藏自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用。


   
　