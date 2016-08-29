图文：中国空军防空反导能力全面提升国务院第三次大督查全面启动中央第九轮巡视整改情况全部公布湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整图文：义乌至阿富汗班列首发徐玉玉案6名嫌犯全部落网菲律宾发生武装劫狱土空袭叙北部库尔德武装为国争光，振奋民族自信心图文：航空梦 中国心
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 第6版 时事
·图文：中国空军防空反导能力全面提升
·国务院第三次大督查全面启动
·中央第九轮巡视整改情况全部公布
·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
·菲律宾发生武装劫狱
·土空袭叙北部库尔德武装
·为国争光，振奋民族自信心
·图文：航空梦 中国心
湖北日报电子版
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6 时事 2016.8.29 星期一
中央第九轮巡视整改情况全部公布
    湖北日报讯 据新华社电 28日，随着工业和信息化部、民政部、国家信访局等5部门关于巡视整改情况的通报在中央纪委监察部网站上公布，十八届中央第九轮巡视36个地区和单位党组织整改情况已全部向社会公布。
    根据中央统一部署，今年2月底至4月底，十八届中央第九轮巡视对中央宣传部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家民委、民政部、司法部、人力资源和社会保障部、农业部、国家卫生计生委、国务院国资委、海关总署、工商总局、质检总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、国家旅游局、国家宗教局、国家信访局、国家粮食局、国家能源局、国家国防科工局、国家烟草专卖局、国家外专局、国家公务员局、国家邮政局、国家文物局、国家中医药管理局、全国总工会、全国妇联、全国供销合作总社、全国老龄办、中国农业科学院等32家单位党组织开展专项巡视，同时对辽宁、安徽、山东、湖南等4个省进行“回头看”。
    从本月25日起，上述单位党组织通过中央纪委监察部网站向社会公布巡视整改情况，接受干部群众监督。


   
　