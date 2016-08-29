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第6版 时事
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·国务院第三次大督查全面启动
·中央第九轮巡视整改情况全部公布
·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整
·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
·菲律宾发生武装劫狱
·土空袭叙北部库尔德武装
·为国争光，振奋民族自信心
·图文：航空梦 中国心
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图文：中国空军防空反导能力全面
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国务院第三次大督查全面启动
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中央第九轮巡视整改情况全部公布
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湘滇藏3省区党委主要负责同志职
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图文：义乌至阿富汗班列首发
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徐玉玉案6名嫌犯全部落网
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菲律宾发生武装劫狱
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土空袭叙北部库尔德武装
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为国争光，振奋民族自信心
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图文：航空梦 中国心
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时事
2016.8.29 星期一
中央第九轮巡视整改情况全部公布
湖北日报讯 据新华社电 28日，随着工业和信息化部、民政部、国家信访局等5部门关于巡视整改情况的通报在中央纪委监察部网站上公布，十八届中央第九轮巡视36个地区和单位党组织整改情况已全部向社会公布。
根据中央统一部署，今年2月底至4月底，十八届中央第九轮巡视对中央宣传部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家民委、民政部、司法部、人力资源和社会保障部、农业部、国家卫生计生委、国务院国资委、海关总署、工商总局、质检总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、国家旅游局、国家宗教局、国家信访局、国家粮食局、国家能源局、国家国防科工局、国家烟草专卖局、国家外专局、国家公务员局、国家邮政局、国家文物局、国家中医药管理局、全国总工会、全国妇联、全国供销合作总社、全国老龄办、中国农业科学院等32家单位党组织开展专项巡视，同时对辽宁、安徽、山东、湖南等4个省进行“回头看”。
从本月25日起，上述单位党组织通过中央纪委监察部网站向社会公布巡视整改情况，接受干部群众监督。