查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：中国空军防空反导能力全面提升 ·国务院第三次大督查全面启动 ·中央第九轮巡视整改情况全部公布 ·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整 ·图文：义乌至阿富汗班列首发 ·徐玉玉案6名嫌犯全部落网 ·菲律宾发生武装劫狱 ·土空袭叙北部库尔德武装 ·为国争光，振奋民族自信心 ·图文：航空梦 中国心 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：中国空军防空反导能力全面 · 国务院第三次大督查全面启动 · 中央第九轮巡视整改情况全部公布 · 湘滇藏3省区党委主要负责同志职 · 图文：义乌至阿富汗班列首发 · 徐玉玉案6名嫌犯全部落网 · 菲律宾发生武装劫狱 · 土空袭叙北部库尔德武装 · 为国争光，振奋民族自信心 · 图文：航空梦 中国心 6 时事 2016.8.29 星期一 中央第九轮巡视整改情况全部公布 湖北日报讯 据新华社电 28日，随着工业和信息化部、民政部、国家信访局等5部门关于巡视整改情况的通报在中央纪委监察部网站上公布，十八届中央第九轮巡视36个地区和单位党组织整改情况已全部向社会公布。

根据中央统一部署，今年2月底至4月底，十八届中央第九轮巡视对中央宣传部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家民委、民政部、司法部、人力资源和社会保障部、农业部、国家卫生计生委、国务院国资委、海关总署、工商总局、质检总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、国家旅游局、国家宗教局、国家信访局、国家粮食局、国家能源局、国家国防科工局、国家烟草专卖局、国家外专局、国家公务员局、国家邮政局、国家文物局、国家中医药管理局、全国总工会、全国妇联、全国供销合作总社、全国老龄办、中国农业科学院等32家单位党组织开展专项巡视，同时对辽宁、安徽、山东、湖南等4个省进行“回头看”。

从本月25日起，上述单位党组织通过中央纪委监察部网站向社会公布巡视整改情况，接受干部群众监督。





