查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：中国空军防空反导能力全面提升 ·国务院第三次大督查全面启动 ·中央第九轮巡视整改情况全部公布 ·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整 ·图文：义乌至阿富汗班列首发 ·徐玉玉案6名嫌犯全部落网 ·菲律宾发生武装劫狱 ·土空袭叙北部库尔德武装 ·为国争光，振奋民族自信心 ·图文：航空梦 中国心 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：中国空军防空反导能力全面 · 国务院第三次大督查全面启动 · 中央第九轮巡视整改情况全部公布 · 湘滇藏3省区党委主要负责同志职 · 图文：义乌至阿富汗班列首发 · 徐玉玉案6名嫌犯全部落网 · 菲律宾发生武装劫狱 · 土空袭叙北部库尔德武装 · 为国争光，振奋民族自信心 · 图文：航空梦 中国心 6 时事 2016.8.29 星期一 国务院第三次大督查全面启动 20个督查组下月赴各地实地督查 湖北日报讯 据新华社电 国务院第三次大督查近日全面启动，督查范围覆盖全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和国务院有关部门，督查重点包括保持经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生等四方面工作23项重点内容，旨在着力推动各地区各部门切实履行职责，着力推动重大政策举措、重点投资项目、重要民生工程加快落地，保持经济运行在合理区间，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

据介绍，第三次大督查将紧紧围绕中央经济工作会议部署和政府工作报告要求，聚焦当前经济运行和改革发展中的突出问题，对照有关重点工作部署和量化指标任务，一项一项抓落实，层层传导压力，推动各项工作往前赶、抓紧干。

根据工作安排，此次大督查采用先自查后实地督查的方式。在各地区、各部门先开展自查的基础上，国务院将于9月18日派出20个督查组赴各地区和国务院有关部门开展实地督查。对去年大督查中受到国务院表扬激励的20个市（州）、20个县（市、区），实行“免督查”。





