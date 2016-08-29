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·国务院第三次大督查全面启动
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·图文：义乌至阿富汗班列首发
·徐玉玉案6名嫌犯全部落网
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·为国争光，振奋民族自信心
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图文：中国空军防空反导能力全面
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国务院第三次大督查全面启动
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图文：航空梦 中国心
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时事
2016.8.29 星期一
铸蓝天盾牌 保空天安全
图文：中国空军防空反导能力全面提升
湖北日报讯 图为空军地面防空兵开展实战化训练（资料图片）。 （新华社发）
据新华社北京28日电 中国空军新闻发言人申进科大校28日在空军“英雄营”表示：开创世界上首次使用地空导弹击落敌机先例的“英雄营”，装备中国自主研发的第三代地空导弹后，已经形成作战能力。目前，空军地面防空兵在创新驱动发展中形成了远中近程、高中低空相结合的作战体系，信息化条件下防空反导能力全面提升，构筑起捍卫国家空天安全的蓝天盾牌。
防空反导是空军战略能力的重要组成部分。着眼维护国家安全、保障和平发展，空军按照“空天一体、攻防兼备”战略要求，实现国土防空型向攻防兼备型转变，构建适应信息化作战需要的空天防御力量体系，全面提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。
申进科介绍，空军防空反导装备吸收外来、面向未来，特别是国产化水平大幅提升。在胜利日大阅兵上亮相的红旗－9地空导弹，主要用于抗击各类航空空袭目标，是我军中高空中远程防空装备；红旗－12地空导弹，是中国自主设计的新型中高空防空武器；红旗－6弹炮，是我军新一代末端防御武器装备，以导弹的高精度和高炮的高射速实现末端防空拦截。
作为空军防空反导力量代表队的“英雄营”，首任营长岳振华创造的“近快战法”，在国土防空作战中发挥重要作用。新的历史时期，空军地面防空兵适应信息化作战需要开展实践创新，不断赋予“近快战法”时代元素，在创新驱动发展中锻造现代防空铁拳。
申进科说，空军深入开展的“蓝盾”演习，是地面防空兵适应新的空天威胁和作战样式变化，拓展形成的防空反导实战化训练模式，成为空军实战化训练四大品牌之一。“蓝盾”演习立足联合防空反导战役背景，突出“侦、打、走、防、保”集成训练，着力构建防空反导一体化训练格局，促进了基于信息系统体系作战能力的快速生成和提高。
空军发言人表示，空军战略转型正处在由量变积累到质变跨越的关键时期，主建不能忘战。空军时刻不忘练兵备战、能打胜仗这个初心，紧贴使命任务、作战对手和战场环境强化实战化训练，不断提升打赢能力，维护国家空天安全。