查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：中国空军防空反导能力全面提升 ·国务院第三次大督查全面启动 ·中央第九轮巡视整改情况全部公布 ·湘滇藏3省区党委主要负责同志职务调整 ·图文：义乌至阿富汗班列首发 ·徐玉玉案6名嫌犯全部落网 ·菲律宾发生武装劫狱 ·土空袭叙北部库尔德武装 ·为国争光，振奋民族自信心 ·图文：航空梦 中国心 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：中国空军防空反导能力全面 · 国务院第三次大督查全面启动 · 中央第九轮巡视整改情况全部公布 · 湘滇藏3省区党委主要负责同志职 · 图文：义乌至阿富汗班列首发 · 徐玉玉案6名嫌犯全部落网 · 菲律宾发生武装劫狱 · 土空袭叙北部库尔德武装 · 为国争光，振奋民族自信心 · 图文：航空梦 中国心 6 时事 2016.8.29 星期一 人民日报就“以女排精神激荡中国力量”发表评论员文章 为国争光，振奋民族自信心 湖北日报讯 里约奥运会已经落下帷幕，而以中国女排为代表的中国奥运军团展现的为国争光的拼搏奋斗精神，依然久久激荡在国人心头。当女排精神超越体育层面，成为鼓舞各族人民的精神力量；当“里约奥运会内地奥运精英代表团”访问香港，市民们在酒店门口高喊“中国女排”……女排精神，成为一种豪情的抒发、志气的高扬、自信的挥洒。

“中国女排不畏强手、英勇顽强，打出了风格、打出了水平，时隔12年再夺奥运金牌，充分展现了女排精神，全国人民都很振奋。”习近平总书记在会见第31届奥运会中国体育代表团时的讲话，道出了女排精神历久弥新的原因所在。回望那个国门初开、奋力追赶的时代，中国女排用“五连冠”的佳绩向世界证明了“中国人能行”，激励国人以强大自信投身现代化建设，奏响了改革开放的时代强音。穿越历史的回响，砥砺奋进的力量，正是“振兴中华”“为国争光”的使命感，激励中华儿女不断谱写时代壮歌，也让女排精神成为凝心聚力的巨大精神力量。

今天的中国，早已变得更加从容自信，国家的强大无需再用金牌的多少来证明。然而，为国争光的爱国主义，敢于争先的拼搏精神，永远是振奋民族自信心的强大力量。今天的中国，面临的国际竞争依然像奥运赛场一般角逐激烈，所处的改革进程就像中国女排里约之行一样险阻重重。面对全面深化改革的挑战、经济转型升级的阵痛、脱贫攻坚的硬仗，每一次攻城拔寨，都需要像中国女排那样一分一分咬牙拼、一场一场迎难上。实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，仍要发扬以爱国主义为核心的中国精神，发挥以集体主义为特色的中国优势。

为祖国争光，为民族争气，为人生添彩……无论时代如何变迁，这种发自内心的朴素共鸣，都是点燃亿万国人奋斗激情的动力引擎，都是成就中国各项伟业的强大推力。在巴西里约，“中国制造”从未如此密集地在境外举办的奥运会上展现自己；在世界各地，“中国品牌”不断提升国际影响力，崛起诸如华为、中兴、联想等一批优秀国产品牌。当中国首次跻身全球创新指数25强，当中国在各种国际文化大奖中相继走上领奖台……这背后激荡着的，都是为国争光的热血担当、家国一体的使命情怀、民族复兴的伟大梦想，闪耀着产业报国、科技兴国、文化强国的时代光芒。“中国队加油！中国加油！”以女排精神激荡中国力量，13亿中国人唱响“五星红旗，我为你自豪”的动人旋律，我们就一定能够在国家发展、民族进步的竞技场上续写中国奇迹，创造新的辉煌。（新华社北京28日电载29日《人民日报》）





