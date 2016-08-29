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崇德尚学 力行致远
5
议政建言
2016.8.29 星期一
崇德尚学 力行致远
湖北日报讯 本报评论员
民族的伟大复兴，必定伴随着文化的繁荣昌盛。在全球化、信息化的时代背景下，如何紧扣时代脉搏，推动优秀传统文化发扬光大？省政协第六次月度协商座谈会，针对“深入开展中华优秀传统文化经典诵读活动，培育和践行社会主义核心价值观”，进行了大量深入细致的调查研究，为进一步弘扬中华优秀传统文化进行了深入思考和有针对性的探讨。
阅读，对于社会和个人而言都是可持续发展的关键。培养高度的文化自觉自信，培育和践行社会主义核心价值观，是建设社会主义文化强国的必要条件。“互联网+”时代，网络已成为信息传播的主要渠道，鼓励人们尤其是广大青少年长握一卷经典在手，让爱读书、读好书成为社会氛围和时代风尚，让传统文化与民族精神在血脉中流淌，是构建书香社会的必须，也是社会管理者必须担起的责任。
在新的历史起点上，社会主义核心价值观既体现了对中国传统文化的继承，又体现了对现代人类文明的认同。传承优秀传统文化，不只是简单的阅读背诵和信息灌输，要更多地在改革创新、潜移默化、学以致用上下功夫。通过协商民主这个平台，切实担当起责任，发挥好主导作用，以系统科学的理论和持之以恒地推进，营造好崇德尚学、传承经典的社会氛围，真正做到强基固本，夯实实现“两个一百年”目标的思想根基。