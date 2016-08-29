查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 议政建言 ·图文：雅言传承文明 经典浸润人生 ·图文：中小学生现场诵读 ·广告 ·诵读活动网上民意调查 ·崇德尚学 力行致远 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：雅言传承文明 经典浸润人 · 图文：中小学生现场诵读 · 广告 · 诵读活动网上民意调查 · 崇德尚学 力行致远 5 议政建言 2016.8.29 星期一 崇德尚学 力行致远 湖北日报讯 本报评论员



民族的伟大复兴，必定伴随着文化的繁荣昌盛。在全球化、信息化的时代背景下，如何紧扣时代脉搏，推动优秀传统文化发扬光大？省政协第六次月度协商座谈会，针对“深入开展中华优秀传统文化经典诵读活动，培育和践行社会主义核心价值观”，进行了大量深入细致的调查研究，为进一步弘扬中华优秀传统文化进行了深入思考和有针对性的探讨。

阅读，对于社会和个人而言都是可持续发展的关键。培养高度的文化自觉自信，培育和践行社会主义核心价值观，是建设社会主义文化强国的必要条件。“互联网+”时代，网络已成为信息传播的主要渠道，鼓励人们尤其是广大青少年长握一卷经典在手，让爱读书、读好书成为社会氛围和时代风尚，让传统文化与民族精神在血脉中流淌，是构建书香社会的必须，也是社会管理者必须担起的责任。

在新的历史起点上，社会主义核心价值观既体现了对中国传统文化的继承，又体现了对现代人类文明的认同。传承优秀传统文化，不只是简单的阅读背诵和信息灌输，要更多地在改革创新、潜移默化、学以致用上下功夫。通过协商民主这个平台，切实担当起责任，发挥好主导作用，以系统科学的理论和持之以恒地推进，营造好崇德尚学、传承经典的社会氛围，真正做到强基固本，夯实实现“两个一百年”目标的思想根基。





