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议政建言
2016.8.29 星期一
诵读活动网上民意调查
90多万人次点击答题
湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）12日至26日，省政协围绕本月协商主题，设计了6个问题，分别在荆楚网（手机报）、长江云等我省知名网站和移动客户端进行了网上民意调查。
截止26日中午12时，两家网络平台共有约96.27万人次点击。
其中3项单选项结果为：超过95%的民众认为这项活动很有必要，64%的知道或听说过我省中小学校开展的“朝读经典”教育活动，94%的认为这项活动对中小学生的人文修养、审美情趣、智力开发、行为开发、公德意识培养等方面会有潜移默化的影响。
另外3项多选项结果，见下列图表。