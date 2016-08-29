查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 议政建言 ·图文：雅言传承文明 经典浸润人生 ·图文：中小学生现场诵读 ·广告 ·诵读活动网上民意调查 ·崇德尚学 力行致远 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：雅言传承文明 经典浸润人 · 图文：中小学生现场诵读 · 广告 · 诵读活动网上民意调查 · 崇德尚学 力行致远 5 议政建言 2016.8.29 星期一 诵读活动网上民意调查 90多万人次点击答题 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）12日至26日，省政协围绕本月协商主题，设计了6个问题，分别在荆楚网（手机报）、长江云等我省知名网站和移动客户端进行了网上民意调查。

截止26日中午12时，两家网络平台共有约96.27万人次点击。

其中3项单选项结果为：超过95%的民众认为这项活动很有必要，64%的知道或听说过我省中小学校开展的“朝读经典”教育活动，94%的认为这项活动对中小学生的人文修养、审美情趣、智力开发、行为开发、公德意识培养等方面会有潜移默化的影响。

另外3项多选项结果，见下列图表。







