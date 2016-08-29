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崇德尚学 力行致远
5
议政建言
2016.8.29 星期一
图文：中小学生现场诵读
月度协商会响起清脆读书声
湖北日报讯 图为：孩子们现场进行国学经典诵读。（记者 张朋 摄）
（记者张辉、通讯员郑轩）来自武汉外校美加分校的20多名中小学生的现场诵读，用清脆的读书声为省政协第六次月度协商座谈会添彩（如右图）。“事虽小，勿擅为，苟擅为，子道亏。物虽小，勿私藏，苟私藏，亲心伤。”《弟子规》的诵读声，天真、稚朴，充满灵性。
主持人张昌尔随机抽出一道诵读题：“请背诵《诫子书》全文”。
同学们毫不含糊，立刻整齐地背诵出：“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及！”
更有3名身着素装的少年闻声起舞，姿态轻盈，舒缓流畅，古文雅韵尽在其中。
与会政协委员、专家学者报以热烈的掌声。