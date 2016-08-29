查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 议政建言 ·图文：雅言传承文明 经典浸润人生 ·图文：中小学生现场诵读 ·广告 ·诵读活动网上民意调查 ·崇德尚学 力行致远 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：雅言传承文明 经典浸润人 · 图文：中小学生现场诵读 · 广告 · 诵读活动网上民意调查 · 崇德尚学 力行致远 5 议政建言 2016.8.29 星期一 图文：中小学生现场诵读 月度协商会响起清脆读书声 湖北日报讯 图为：孩子们现场进行国学经典诵读。（记者 张朋 摄）



（记者张辉、通讯员郑轩）来自武汉外校美加分校的20多名中小学生的现场诵读，用清脆的读书声为省政协第六次月度协商座谈会添彩（如右图）。“事虽小，勿擅为，苟擅为，子道亏。物虽小，勿私藏，苟私藏，亲心伤。”《弟子规》的诵读声，天真、稚朴，充满灵性。

主持人张昌尔随机抽出一道诵读题：“请背诵《诫子书》全文”。

同学们毫不含糊，立刻整齐地背诵出：“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及！”

更有3名身着素装的少年闻声起舞，姿态轻盈，舒缓流畅，古文雅韵尽在其中。

与会政协委员、专家学者报以热烈的掌声。





