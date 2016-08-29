查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 议政建言 ·图文：雅言传承文明 经典浸润人生 ·图文：中小学生现场诵读 ·广告 ·诵读活动网上民意调查 ·崇德尚学 力行致远 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：雅言传承文明 经典浸润人 · 图文：中小学生现场诵读 · 广告 · 诵读活动网上民意调查 · 崇德尚学 力行致远 5 议政建言 2016.8.29 星期一 图文：雅言传承文明 经典浸润人生 ——省政协第六次月度协商座谈会纪实 湖北日报讯 图为：会上，熊召政与郭齐勇相互交流。 （记者 张朋 摄）



记者 张辉 通讯员 郑轩



让经典“香”起来，促诵读声声朗。

去年8月，我省三部门联合推动在全省中小学开展朝读经典教育活动。一时间，荆楚中小学生朝读经典、幼儿园起点阅读如火如荼。

今年8月26日下午，20余名中小学生诵读着《弟子规》进入省政协第六次月度协商会场，展示诵读成效，与会人员报以笑容与掌声。

如何促进中华优秀传统文化经典诵读活动更广泛开展，培育和践行社会主义核心价值观更有实效？省政协从今年2月开始筹备会议，进行了大量的专题座谈、调研、网络调查、问卷分析。

学校孤军奋进、媒体的呼应度和社会风气环境以及家庭教育的不配套等问题，进入了委员调研的视野。

雅言传承文明，经典浸润人生。会场上，委员协商议政之音，声声急、情切切！



以诵读经典的方式传承文化自信



“兴国必先兴经济，亡国必先亡文化。”著名作家熊召政说，书香社会，书香一定是最好的精神食粮。他绘声绘色讲述了带孙子诵读的故事。四岁时读唐诗、五岁读《弟子规》，从开始的没有兴趣读，到后来推着爷爷一起读，还能运用到生活中，要求爸爸不要吵架，对长辈讲礼貌，吟诵“锄禾日当午”，好好吃饭不洒饭粒。“弟子规和古代优秀文化已经入脑入心，小家伙开始约束自己的行为了。”熊召政脸上露出喜悦。

主持人、省政协主席张昌尔说，幼儿启蒙教育，文化名人上阵果然不一般！弘扬优秀传统文化，就是要用高度的文化自信，强基固本，通过经典诵读方式把文化自信传承下去，确保中国特色社会主义事业后继有人。“青少年的价值取向决定未来整个社会的价值取向，要像穿衣服扣扣子一样，从第一粒开始就要扣对位置。”省政协常委、文史和学习委员会主任黄立国说，目前一个学校有10多项教育活动要“进课堂”，师生疲于应付，建议搞好总体筹划，从战略高度对深入持久开展经典诵读活动系统研究论证、科学安排部署。

武汉大学国学院院长、博士生导师郭齐勇建议，对优秀传统文化进行创造性转化与创新性发展，挖掘其当代价值，保存、养育敬畏之心、恻隐之心、羞恶之心，进而体验天人合一、群己合一、知行合一之境，培育和弘扬社会主义核心价值观。



知行合一 守住中华文化的根



“学以致用，才是学习优秀传统文化的目的。”武汉外校美加分校董事长萧永瑞介绍了美加的“知行合一”素质教育体系，建议编写和选取经典时，以学规矩、讲文明、修身养性优先，再辅以诗文；篇章选取尽量完整为原则，让孩子在稚嫩纯洁脑海里留下古圣先贤完整经典思想脉络；把讲解经典作为重中之重，让学生知晓经典、理解经典、践行经典。

主持人称赞美加经验有借鉴意义，希望大家多从加强文化领域供给侧结构性改革、优秀传统文化教育从娃娃抓起等方面建言献策。

省政协委员、文史和学习委员会专职副主任林习珍建议，将经典纳入教材和学校教育考评体系，提升教师业务素质和教师水平，注重发挥学校教育、社会教育的合力，提高中华优秀传统文化在融入日常、植根人心方面的转化运用能力，久久为功，常抓不懈。

住鄂全国政协委员、省民进专职副主委唐瑾针对中华优秀传统文化经典诵读读本选编出版提出建议：合理优化编写人员队伍，借鉴教材教辅实行资格准入制，装帧设计上应力求朴素简明大方。“上头比较热，中间温吞水，基层冷清清。”省政协委员、文史和学习委员会副主任雷刚针对传媒业提出建议，强化媒体责任，加强顶层设计，推进全媒体传播，加大政策扶持力度，充分发挥媒体舆论监督作用。

主持人认为这个建议好，指出一方面要加强管理引导，另一方面媒体要争做优秀传统文化的倡导者、引领者、先行者、服务者，占领“两微一端”等新型传媒阵地。

房县政协副主席周建国建议，诵读活动要做到“五个结合”，即经典诵读与学校文化建设相结合、与教学相结合、与家庭相结合、与地方文化相结合、与文娱活动相结合。

省政协委员、武汉工程大学图书馆馆长孙先明建议，将国学教育纳入高校常规教学体系中，与高校“两课”（《马克思主义哲学原理》、《马克思主义政治经济学原理》）教育相结合，与高校校园文化建设相结合，以增强思想道德教育的吸引力和感染力，提升大学生对中华民族优秀传统文化的自信心和认同感。



为经典诵读添一把火，委员部门互动忙



委员们建言声如“大珠小珠落玉盘”，现场听取意见的省政府副省长郭生练和省直部门负责人认真回应。

郭生练说，我们这一代乃至下一代人，大多没能好好学习经典、运用经典，全面接受优秀传统文化熏陶，非常可惜。必须高度重视，从娃娃抓起，立足于立德树人根本任务，遵循发展规律和儿童成长规律，注重顶层设计，加强系统谋划，推进活动持续有效开展。

如何加强顶层设计和改善诵读环境？省委宣传部回应，将从以下几个方面着力：明确“双读”的目标定位，纳入到学校教学体系中作为硬性规定，分层分类针对不同对象提供不同素材，做好投入保障和考核问责，组织观摩学习和经典诵读示范活动等。

如何加强经典诵读教育活动？省教育厅回应：着力营造全社会共同理解、支持参与优秀中华传统文化教育活动的氛围，建立更科学的评价制度，进一步强化督导、开展展演展示活动，建立保障制度，把住课程、教材、师资和经费四个环节。

如何充分利用传媒手段推动经典诵读活动广泛深入开展？如何提高经典诵读读本质量？省新闻出版广电局回应：推动经典诵读融入到全民阅读顶层设计、全民阅读行动、全民阅读氛围营造中，同时做好出版规划，加强选题管理、质量管理和出版管理，高标准把好读本质量关。





