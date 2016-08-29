省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
利川各级工作组建立联动机制
    湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员刘洪浩）一个受灾项目，一名地方政府领导负责，一个工作组包保，一名工作组队员督办销号。省水利厅驻利川抗灾救灾工作组牵头建立起督导联动机制。
    如何统筹协调督导省、州、县（市）抗灾救灾工作组工作，同频共振抓好灾后重建？省水利厅驻利川抗灾救灾工作组探索建立三级联动机制，由省水利厅工作组包保和督导利川市政府，恩施州直15个工作组包保和督导所驻乡镇政府和辖区市直单位工作组抗灾救灾，参与联动机制的利川市直单位为工作组开展督导提供必要的支持。
    责任清，目标明。目前，驻利川省、州、县（市）抗灾救灾工作组各项灾后重建正有序进行，确保按期完成既定任务。


   
　