查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 利川各级工作组建立联动机制 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员刘洪浩）一个受灾项目，一名地方政府领导负责，一个工作组包保，一名工作组队员督办销号。省水利厅驻利川抗灾救灾工作组牵头建立起督导联动机制。

如何统筹协调督导省、州、县（市）抗灾救灾工作组工作，同频共振抓好灾后重建？省水利厅驻利川抗灾救灾工作组探索建立三级联动机制，由省水利厅工作组包保和督导利川市政府，恩施州直15个工作组包保和督导所驻乡镇政府和辖区市直单位工作组抗灾救灾，参与联动机制的利川市直单位为工作组开展督导提供必要的支持。

责任清，目标明。目前，驻利川省、州、县（市）抗灾救灾工作组各项灾后重建正有序进行，确保按期完成既定任务。





