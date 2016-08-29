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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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省物价局强化灾后价格监控
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鄂州11个重大项目开工建设
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利川各级工作组建立联动机制
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如何重建“补丁路”
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一次及时的搬迁
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依法追缴社保欠费
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强化社保征收成效显
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聚焦培训提升服务
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
鄂州11个重大项目开工建设
总投资逾百亿元
湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员周长庆）在大灾大干、大灾大建、大灾大变的强劲浪潮中，鄂州项目建设紧锣密鼓。昨日上午，鄂州市投资1.1亿元的公共就业服务中心项目开工。
该项目是一项重要民生工程，包括公共就业服务大厅、就业训练中心、创业指导中心、创业孵化基地、实习实训基地五大功能区，计划2017年建成。建成后，可免费为用人单位和求职者提供职业指导、招聘洽谈、就业失业登记管理、就业援助、社会保险、劳动保障事务代理等“一条龙”服务。
26日以来，该市先后有11个重点项目分两批集中动工，总投资逾百亿元，涉及环保、科技、物流、基础设施等领域。
鄂州开发区青天湖水系综合治理项目，投资5亿元，通过对湖区清淤、湿地恢复、水生态修复等，有效改善青天湖及周边生态环境。枫树线业公司投资3亿元，建设智能化高端缝纫线制造基地，将实现年销售收入4.1亿元，利税3500万元。彤翰电子产业园二期项目投资2亿元，将形成年产各类显示终端400万台的产能，年销售额逾10亿元。