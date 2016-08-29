省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
鄂州11个重大项目开工建设
总投资逾百亿元
    湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员周长庆）在大灾大干、大灾大建、大灾大变的强劲浪潮中，鄂州项目建设紧锣密鼓。昨日上午，鄂州市投资1.1亿元的公共就业服务中心项目开工。
    该项目是一项重要民生工程，包括公共就业服务大厅、就业训练中心、创业指导中心、创业孵化基地、实习实训基地五大功能区，计划2017年建成。建成后，可免费为用人单位和求职者提供职业指导、招聘洽谈、就业失业登记管理、就业援助、社会保险、劳动保障事务代理等“一条龙”服务。
    26日以来，该市先后有11个重点项目分两批集中动工，总投资逾百亿元，涉及环保、科技、物流、基础设施等领域。
    鄂州开发区青天湖水系综合治理项目，投资5亿元，通过对湖区清淤、湿地恢复、水生态修复等，有效改善青天湖及周边生态环境。枫树线业公司投资3亿元，建设智能化高端缝纫线制造基地，将实现年销售收入4.1亿元，利税3500万元。彤翰电子产业园二期项目投资2亿元，将形成年产各类显示终端400万台的产能，年销售额逾10亿元。


   
　