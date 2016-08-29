省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
省物价局强化灾后价格监控
    湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）昨从省物价局获悉，当前，我省蔬菜价格总体维持在暴雨、高温天气期间的高位，该局就灾后重建和稳价安民工作加强了价格监控。
    省物价局表示，我省蔬菜价格维持高位运行，一方面由于极端天气造成本地蔬菜生产受损，蔬菜供应偏紧，各地抢种的蔬菜短期内难以大量供应上市。另一方面，夏秋时节，蔬菜进入换茬期，蔬菜供应地转换，让部分蔬菜价格波动频繁。
    监测数据显示：当前全省蔬菜平均价格为每 500克2.53元，较入梅前监测日（6月16日）相比上涨10.67%，其中小白菜、黄瓜、青椒、大白菜、包菜、豆角、茄子、萝卜、芹菜价 格 分 别 上 涨 69.07%、68.67% 、43.09% 、39.17% 、30.97% 、25.19% 、24.03% 、23.97%、22.26%。除蔬菜外，鸡蛋价格连续3周小幅上涨，累计涨幅达4.5%。粮油价格基本稳定，肉禽价格小幅波动，淡水鱼价格略跌。
    为稳控灾区市场物价，打击囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，省物价局将充分发挥12358价格监管平台作用。今年前7个月，全省价格监管平台受理价格举报投诉咨询19308件，按时办结率达100%。其中，在我省洪涝灾害期间，及时查处并曝光了渍水受灾片区及酒店商超趁汛期随意加价等12起群众反映强烈的问题，得到社会积极评价。


   
　