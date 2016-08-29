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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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省物价局强化灾后价格监控
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鄂州11个重大项目开工建设
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利川各级工作组建立联动机制
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如何重建“补丁路”
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一次及时的搬迁
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依法追缴社保欠费
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强化社保征收成效显
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聚焦培训提升服务
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
省物价局强化灾后价格监控
湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）昨从省物价局获悉，当前，我省蔬菜价格总体维持在暴雨、高温天气期间的高位，该局就灾后重建和稳价安民工作加强了价格监控。
省物价局表示，我省蔬菜价格维持高位运行，一方面由于极端天气造成本地蔬菜生产受损，蔬菜供应偏紧，各地抢种的蔬菜短期内难以大量供应上市。另一方面，夏秋时节，蔬菜进入换茬期，蔬菜供应地转换，让部分蔬菜价格波动频繁。
监测数据显示：当前全省蔬菜平均价格为每 500克2.53元，较入梅前监测日（6月16日）相比上涨10.67%，其中小白菜、黄瓜、青椒、大白菜、包菜、豆角、茄子、萝卜、芹菜价 格 分 别 上 涨 69.07%、68.67% 、43.09% 、39.17% 、30.97% 、25.19% 、24.03% 、23.97%、22.26%。除蔬菜外，鸡蛋价格连续3周小幅上涨，累计涨幅达4.5%。粮油价格基本稳定，肉禽价格小幅波动，淡水鱼价格略跌。
为稳控灾区市场物价，打击囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，省物价局将充分发挥12358价格监管平台作用。今年前7个月，全省价格监管平台受理价格举报投诉咨询19308件，按时办结率达100%。其中，在我省洪涝灾害期间，及时查处并曝光了渍水受灾片区及酒店商超趁汛期随意加价等12起群众反映强烈的问题，得到社会积极评价。