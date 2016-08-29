查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 省物价局强化灾后价格监控 湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）昨从省物价局获悉，当前，我省蔬菜价格总体维持在暴雨、高温天气期间的高位，该局就灾后重建和稳价安民工作加强了价格监控。

省物价局表示，我省蔬菜价格维持高位运行，一方面由于极端天气造成本地蔬菜生产受损，蔬菜供应偏紧，各地抢种的蔬菜短期内难以大量供应上市。另一方面，夏秋时节，蔬菜进入换茬期，蔬菜供应地转换，让部分蔬菜价格波动频繁。

监测数据显示：当前全省蔬菜平均价格为每 500克2.53元，较入梅前监测日（6月16日）相比上涨10.67%，其中小白菜、黄瓜、青椒、大白菜、包菜、豆角、茄子、萝卜、芹菜价 格 分 别 上 涨 69.07%、68.67% 、43.09% 、39.17% 、30.97% 、25.19% 、24.03% 、23.97%、22.26%。除蔬菜外，鸡蛋价格连续3周小幅上涨，累计涨幅达4.5%。粮油价格基本稳定，肉禽价格小幅波动，淡水鱼价格略跌。

为稳控灾区市场物价，打击囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，省物价局将充分发挥12358价格监管平台作用。今年前7个月，全省价格监管平台受理价格举报投诉咨询19308件，按时办结率达100%。其中，在我省洪涝灾害期间，及时查处并曝光了渍水受灾片区及酒店商超趁汛期随意加价等12起群众反映强烈的问题，得到社会积极评价。





