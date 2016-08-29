省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
竹溪县地税局
抓好党建促税收
    湖北日报讯 今年以来，竹溪县地税局在省市局和县委县政府的领导下，紧密结合税收中心工作，以全面提升党组织创造力、凝聚力和战斗力为根本目标，结合“两学一做”学习教育，把党建工作始终贯穿于税收工作中，为服务县域经济社会跨越式发展提供了坚强的思想、政治、组织保证。
    首先，竹溪县地税局先后制定完善了《党员学习制度》《思想政治工作制度》《民主评议党员制度》《党风廉政建设制度》等各项规定，形成党组、支部、党员三级同抓同建的党建格局。
    其次，该局在办税服务厅设置了“党员先锋示范岗”，积极推进办税服务厅窗口全职能化进程，科学配置办税服务资源，通过qq群、微信、短信等方式，提醒纳税人应遵循的时限等注意事项，督促纳税人及时办理各项涉税事项，真正让纳税人少跑路，多办事，及时快捷地为纳税人办好各种涉税事项。 （李翔）


   
　