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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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第2版 : 时政要闻
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第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 议政建言
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
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省物价局强化灾后价格监控
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鄂州11个重大项目开工建设
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利川各级工作组建立联动机制
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如何重建“补丁路”
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一次及时的搬迁
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依法追缴社保欠费
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强化社保征收成效显
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抢种蔬菜减少损失
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确保金税三期正常运行
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聚焦培训提升服务
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规范执法提质效
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
竹溪县地税局
抓好党建促税收
湖北日报讯 今年以来，竹溪县地税局在省市局和县委县政府的领导下，紧密结合税收中心工作，以全面提升党组织创造力、凝聚力和战斗力为根本目标，结合“两学一做”学习教育，把党建工作始终贯穿于税收工作中，为服务县域经济社会跨越式发展提供了坚强的思想、政治、组织保证。
首先，竹溪县地税局先后制定完善了《党员学习制度》《思想政治工作制度》《民主评议党员制度》《党风廉政建设制度》等各项规定，形成党组、支部、党员三级同抓同建的党建格局。
其次，该局在办税服务厅设置了“党员先锋示范岗”，积极推进办税服务厅窗口全职能化进程，科学配置办税服务资源，通过qq群、微信、短信等方式，提醒纳税人应遵循的时限等注意事项，督促纳税人及时办理各项涉税事项，真正让纳税人少跑路，多办事，及时快捷地为纳税人办好各种涉税事项。 （李翔）