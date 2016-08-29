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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 议政建言
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
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省物价局强化灾后价格监控
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鄂州11个重大项目开工建设
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利川各级工作组建立联动机制
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如何重建“补丁路”
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一次及时的搬迁
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依法追缴社保欠费
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强化社保征收成效显
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抢种蔬菜减少损失
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确保金税三期正常运行
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聚焦培训提升服务
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规范执法提质效
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
青山区地税局
规范执法提质效
湖北日报讯 今年以来，青山区地税局多措并举，以税收法治指导员为工作纽带，不断规范税收执法，有效提升税收法治工作质效。
一是不断组织全局干部学习税收法治理论，人手一册《税收法治指导员工作手册》放在案头随时学，每日晨会时间以科所为单位集中学，领导带头学。二是按季制订税收法治指导员工作责任清单、工作台账登记表，管查交叉，按期考核，实时动态、全方位跟踪管理，确保法治指导员工作件件落地。三是建立法治指导员微信、QQ工作群、法治员联盟微信公众号，打造多层次、多渠道、发散性的法治交流平台。同时，以税收法治指导员为“先锋”，秉承“谁执法 谁普法”原则，在落实税收优惠政策上动脑筋，下功夫，大力开展“四上门”税法宣传、大企业直通车等多项税收服务，帮扶企业切实享受到税收优惠政策带来的红利和“甜头”，积极服务好青山供给侧改革。 （丁怀梅）