查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 青山区地税局 规范执法提质效 湖北日报讯 今年以来，青山区地税局多措并举，以税收法治指导员为工作纽带，不断规范税收执法，有效提升税收法治工作质效。

一是不断组织全局干部学习税收法治理论，人手一册《税收法治指导员工作手册》放在案头随时学，每日晨会时间以科所为单位集中学，领导带头学。二是按季制订税收法治指导员工作责任清单、工作台账登记表，管查交叉，按期考核，实时动态、全方位跟踪管理，确保法治指导员工作件件落地。三是建立法治指导员微信、QQ工作群、法治员联盟微信公众号，打造多层次、多渠道、发散性的法治交流平台。同时，以税收法治指导员为“先锋”，秉承“谁执法 谁普法”原则，在落实税收优惠政策上动脑筋，下功夫，大力开展“四上门”税法宣传、大企业直通车等多项税收服务，帮扶企业切实享受到税收优惠政策带来的红利和“甜头”，积极服务好青山供给侧改革。 （丁怀梅）





