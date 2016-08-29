省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
青山区地税局
规范执法提质效
    湖北日报讯 今年以来，青山区地税局多措并举，以税收法治指导员为工作纽带，不断规范税收执法，有效提升税收法治工作质效。
    一是不断组织全局干部学习税收法治理论，人手一册《税收法治指导员工作手册》放在案头随时学，每日晨会时间以科所为单位集中学，领导带头学。二是按季制订税收法治指导员工作责任清单、工作台账登记表，管查交叉，按期考核，实时动态、全方位跟踪管理，确保法治指导员工作件件落地。三是建立法治指导员微信、QQ工作群、法治员联盟微信公众号，打造多层次、多渠道、发散性的法治交流平台。同时，以税收法治指导员为“先锋”，秉承“谁执法 谁普法”原则，在落实税收优惠政策上动脑筋，下功夫，大力开展“四上门”税法宣传、大企业直通车等多项税收服务，帮扶企业切实享受到税收优惠政策带来的红利和“甜头”，积极服务好青山供给侧改革。 （丁怀梅）


   
　