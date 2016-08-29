省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
聚焦培训提升服务
    湖北日报讯 “这几次培训使我得到了专业的办税指导，以后再也不为网上申报发愁了。”湖北大有工程咨询有限公司财务人员表示。近期，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局创新培训方式，为纳税人提供了全方位且有针对性的金三上线培训。
    一是联合纳税人学堂，定期举办新户培训。每月定期组织涉税知识培训讲座，截至8月中旬累计开展培训21期，培训新户1380余户。二是针对个税申报系统，多次举行专项培训。制定专项培训计划，进行了为期两周、30场次的个税扣缴义务人全员全额申报操作培训，累计培训7568人。三是依托微信公众平台，有序开展预约培训。通过“武汉地税”微信公众平台，纳税人可通过互联网预约报名。四是落实“便民春风行动”，积极进行上门培训。局领导带队上门进行涉税政策培训，增强了纳税人的认同度和满意度。（李小娟 胡汉璋）


   
　