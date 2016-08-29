查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局 聚焦培训提升服务 湖北日报讯 “这几次培训使我得到了专业的办税指导，以后再也不为网上申报发愁了。”湖北大有工程咨询有限公司财务人员表示。近期，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局创新培训方式，为纳税人提供了全方位且有针对性的金三上线培训。

一是联合纳税人学堂，定期举办新户培训。每月定期组织涉税知识培训讲座，截至8月中旬累计开展培训21期，培训新户1380余户。二是针对个税申报系统，多次举行专项培训。制定专项培训计划，进行了为期两周、30场次的个税扣缴义务人全员全额申报操作培训，累计培训7568人。三是依托微信公众平台，有序开展预约培训。通过“武汉地税”微信公众平台，纳税人可通过互联网预约报名。四是落实“便民春风行动”，积极进行上门培训。局领导带队上门进行涉税政策培训，增强了纳税人的认同度和满意度。（李小娟 胡汉璋）





