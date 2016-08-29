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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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第4版 : 全力以赴 恢复重建
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第9版 : 综合新闻
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省物价局强化灾后价格监控
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鄂州11个重大项目开工建设
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利川各级工作组建立联动机制
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如何重建“补丁路”
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一次及时的搬迁
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依法追缴社保欠费
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强化社保征收成效显
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抢种蔬菜减少损失
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确保金税三期正常运行
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聚焦培训提升服务
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规范执法提质效
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
聚焦培训提升服务
湖北日报讯 “这几次培训使我得到了专业的办税指导，以后再也不为网上申报发愁了。”湖北大有工程咨询有限公司财务人员表示。近期，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局创新培训方式，为纳税人提供了全方位且有针对性的金三上线培训。
一是联合纳税人学堂，定期举办新户培训。每月定期组织涉税知识培训讲座，截至8月中旬累计开展培训21期，培训新户1380余户。二是针对个税申报系统，多次举行专项培训。制定专项培训计划，进行了为期两周、30场次的个税扣缴义务人全员全额申报操作培训，累计培训7568人。三是依托微信公众平台，有序开展预约培训。通过“武汉地税”微信公众平台，纳税人可通过互联网预约报名。四是落实“便民春风行动”，积极进行上门培训。局领导带队上门进行涉税政策培训，增强了纳税人的认同度和满意度。（李小娟 胡汉璋）