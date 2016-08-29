查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 黄陂区地税局 确保金税三期正常运行 湖北日报讯 8月8日，金税三期优化版在湖北正式上线运行，当天，黄陂区地税局设在区政务中心和区房产局的两个契税窗口共办理业务158笔，是平时的3倍。在随后的两周内该局共办理契税业务1273笔，日均91笔，较平时增长126%，征收个人转让房屋业务相关税收2366万元，其中契税1404万元。此后虽有回落，但仍高于平时。

该局为确保纳税人办税顺畅，在两个契税窗口开展延时服务，并积极分流引导纳税人到区局办税大厅办理涉税业务，尽量缩短纳税人等待时间。

作为国家电子政务“十二金”重点工程之一，金税三期工程最终将建成一个网络覆盖率100%，年事务处理量近100亿笔、税务机关内部用户超过60万人、纳税人及外部用户超过亿人（户）的全国税收管理信息系统,对于提高税收征管质效，规范执法行为，优化纳税服务具有重大的现实意义。（钱景）





