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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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第4版 : 全力以赴 恢复重建
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省物价局强化灾后价格监控
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鄂州11个重大项目开工建设
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利川各级工作组建立联动机制
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如何重建“补丁路”
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一次及时的搬迁
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依法追缴社保欠费
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强化社保征收成效显
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
抢种蔬菜减少损失
湖北日报讯 24日，应城市三合镇伍山村计生干部李足珍（左一）带领村民在平整后的土地上抢播白菜种子。在今年的灾情中，应城市多个乡镇被淹。水退后，该乡镇组织机械平整农田。由于错过了补种粮食的时机，村干部带头帮助村民抢播生产周期短的作物，尽力减少农民损失。
（记者 陈迹 视界网徐剑锋 实习生 龚芷薇摄）