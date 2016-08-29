省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
湖北日报电子版
----  
 
4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
蔡甸区地税局
强化社保征收成效显
    湖北日报讯 蔡甸区地税局作为辖区内社保费征收主体单位，始终站在统筹城乡协调发展的高度，落实工作责任，切实把老百姓的基本社会保障抓紧、抓实、抓出成效。今年1至7月完成社会保险费收入6.02亿元，同比增长32%。
    一是强化责任，分类管理。按照费源形态和特点，将参保对象分为单位费源、灵活就业人员费源、一次性费源等类别，满足了不同缴费对象的个性化需求。二是强化配合，优质高效。通过搭建信息网络平台实现了与社保局数据的及时传递，保证了老百姓在办理退休、医疗报销等事宜时便捷高效。三是强化服务，便民利民。针对地处偏远的乡镇，开通乡镇便民缴费服务站及代征窗口，保证乡镇居民在家门口即能缴纳社保费，及时享受社保待遇。（涂文勇 尹思奥）


   
　