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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 议政建言
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第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
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省物价局强化灾后价格监控
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鄂州11个重大项目开工建设
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利川各级工作组建立联动机制
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如何重建“补丁路”
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一次及时的搬迁
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依法追缴社保欠费
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强化社保征收成效显
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抢种蔬菜减少损失
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确保金税三期正常运行
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聚焦培训提升服务
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规范执法提质效
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
蔡甸区地税局
强化社保征收成效显
湖北日报讯 蔡甸区地税局作为辖区内社保费征收主体单位，始终站在统筹城乡协调发展的高度，落实工作责任，切实把老百姓的基本社会保障抓紧、抓实、抓出成效。今年1至7月完成社会保险费收入6.02亿元，同比增长32%。
一是强化责任，分类管理。按照费源形态和特点，将参保对象分为单位费源、灵活就业人员费源、一次性费源等类别，满足了不同缴费对象的个性化需求。二是强化配合，优质高效。通过搭建信息网络平台实现了与社保局数据的及时传递，保证了老百姓在办理退休、医疗报销等事宜时便捷高效。三是强化服务，便民利民。针对地处偏远的乡镇，开通乡镇便民缴费服务站及代征窗口，保证乡镇居民在家门口即能缴纳社保费，及时享受社保待遇。（涂文勇 尹思奥）