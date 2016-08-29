查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 蔡甸区地税局 强化社保征收成效显 湖北日报讯 蔡甸区地税局作为辖区内社保费征收主体单位，始终站在统筹城乡协调发展的高度，落实工作责任，切实把老百姓的基本社会保障抓紧、抓实、抓出成效。今年1至7月完成社会保险费收入6.02亿元，同比增长32%。

一是强化责任，分类管理。按照费源形态和特点，将参保对象分为单位费源、灵活就业人员费源、一次性费源等类别，满足了不同缴费对象的个性化需求。二是强化配合，优质高效。通过搭建信息网络平台实现了与社保局数据的及时传递，保证了老百姓在办理退休、医疗报销等事宜时便捷高效。三是强化服务，便民利民。针对地处偏远的乡镇，开通乡镇便民缴费服务站及代征窗口，保证乡镇居民在家门口即能缴纳社保费，及时享受社保待遇。（涂文勇 尹思奥）





