查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 洪山区地税局 依法追缴社保欠费 湖北日报讯 8月17日，由武汉市洪山区地方税务局申请，经洪山区人民法院账户划转，对湖北某科技实业股份有限公司欠缴职工社保费采取强制执行手段划缴欠费106万元。

据了解，此前洪山区地方税务局先后通过电话沟通、约谈走访、限期催缴、文件函告等多种方式积极向该企业宣讲规费征收政策，在无果的情况下，依法向洪山区人民法院对该企业社保欠费提出强制执行申请，并于8月17日成功追缴入库社保费106万元，维护了税法权威。

作为社保费征收机关，该局表示将秉承“税费同征、税费同管、税费同查”的原则，进一步加强社保费征收管理，有利更好筹集社会保险资金，维护劳动者合法权益，保障民生，促进社会和谐稳定，优化资源配置，完善征收体系。（温荺\ 李眺）





