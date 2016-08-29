查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·省物价局强化灾后价格监控 ·鄂州11个重大项目开工建设 ·利川各级工作组建立联动机制 ·如何重建“补丁路” ·一次及时的搬迁 ·依法追缴社保欠费 ·强化社保征收成效显 ·广告 ·抢种蔬菜减少损失 ·确保金税三期正常运行 ·聚焦培训提升服务 ·规范执法提质效 ·抓好党建促税收 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 省物价局强化灾后价格监控 · 鄂州11个重大项目开工建设 · 利川各级工作组建立联动机制 · 如何重建“补丁路” · 一次及时的搬迁 · 依法追缴社保欠费 · 强化社保征收成效显 · 广告 · 抢种蔬菜减少损失 · 确保金税三期正常运行 · 聚焦培训提升服务 · 规范执法提质效 · 抓好党建促税收 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一 带着感情未雨绸缪—— 一次及时的搬迁 湖北日报讯 记者 郭习松 通讯员 刘学华



“真的要感谢工作组，要不然这把老骨头就要葬身在自家的破屋里啰！”昨日一大早，听闻省供销社工作组要进行一周轮换的消息，公安县狮子口镇洪峰村76岁老人邓宏蓉专门请村干部给工作组组长、副主任明平安打通电话。

故事从8月24日说起。是日一大早，明平安带领工作组来到狮子口镇作灾情调研。深入走访时，明平安发现横堤子村10组78岁村民郑士凤和洪峰村4组留守老人邓宏蓉两家老屋受损严重，而新建的砖瓦房水电等生活设施还没接通。老人一个借住在邻居家里，一个还住在墙面塌了一个大洞的老房子里。“不行，必须将老人马上搬离危房！天气预报说，今晚到后天有中到大雨，局部有5级以上大风！”带头捐出500元慰问完郑士凤一家后，明平安在邓宏蓉家门口停下脚步，吩咐工作组员、农村流通处处长程文霞找来荆州市驻点工作组和村镇干部，当场召开现场办公会，要求迅速组织力量接通新建房屋水电等基本生活设施，当天务必把老人搬迁至新房。

时间就是生命，大家忙活开来。有的去买电线水管，有的去找施工人员，有的帮忙搬东西……忙碌了大半天，在各方努力下，邓宏蓉和老伴终于安全转移至新建的砖瓦房。为杜绝隐患，细心的明平安还请当地组织调配挖掘机将原危房推倒清除。“新房又敞亮又安全，没想到这么快能住进来！”看着焕然一新的新家，此前在雨中摔伤了一条胳膊的邓宏蓉激动得流下泪水。“好好养伤，有党和政府在，不要担心！我们最大的愿望是看到父老乡亲住得好，睡得安，生活有保障！”明平安将工作组再次捐出的500元塞到老人手里嘱托道。

当地每日灾情统计显示，25日-26日，公安县全县范围遭受较长时间的雷雨大风袭击，局部风力达到8级。“幸亏及时组织了搬迁，要不然还会给老乡造成二次受灾。”昨日下午，在轮换回省社的路上，工作组一行颇感欣慰。





