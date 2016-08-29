省物价局强化灾后价格监控鄂州11个重大项目开工建设利川各级工作组建立联动机制如何重建“补丁路”一次及时的搬迁依法追缴社保欠费强化社保征收成效显广告抢种蔬菜减少损失确保金税三期正常运行聚焦培训提升服务规范执法提质效抓好党建促税收
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
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·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
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·抓好党建促税收
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.29 星期一
带着感情未雨绸缪——
一次及时的搬迁
    湖北日报讯 记者 郭习松 通讯员 刘学华

    “真的要感谢工作组，要不然这把老骨头就要葬身在自家的破屋里啰！”昨日一大早，听闻省供销社工作组要进行一周轮换的消息，公安县狮子口镇洪峰村76岁老人邓宏蓉专门请村干部给工作组组长、副主任明平安打通电话。
    故事从8月24日说起。是日一大早，明平安带领工作组来到狮子口镇作灾情调研。深入走访时，明平安发现横堤子村10组78岁村民郑士凤和洪峰村4组留守老人邓宏蓉两家老屋受损严重，而新建的砖瓦房水电等生活设施还没接通。老人一个借住在邻居家里，一个还住在墙面塌了一个大洞的老房子里。“不行，必须将老人马上搬离危房！天气预报说，今晚到后天有中到大雨，局部有5级以上大风！”带头捐出500元慰问完郑士凤一家后，明平安在邓宏蓉家门口停下脚步，吩咐工作组员、农村流通处处长程文霞找来荆州市驻点工作组和村镇干部，当场召开现场办公会，要求迅速组织力量接通新建房屋水电等基本生活设施，当天务必把老人搬迁至新房。
    时间就是生命，大家忙活开来。有的去买电线水管，有的去找施工人员，有的帮忙搬东西……忙碌了大半天，在各方努力下，邓宏蓉和老伴终于安全转移至新建的砖瓦房。为杜绝隐患，细心的明平安还请当地组织调配挖掘机将原危房推倒清除。“新房又敞亮又安全，没想到这么快能住进来！”看着焕然一新的新家，此前在雨中摔伤了一条胳膊的邓宏蓉激动得流下泪水。“好好养伤，有党和政府在，不要担心！我们最大的愿望是看到父老乡亲住得好，睡得安，生活有保障！”明平安将工作组再次捐出的500元塞到老人手里嘱托道。
    当地每日灾情统计显示，25日-26日，公安县全县范围遭受较长时间的雷雨大风袭击，局部风力达到8级。“幸亏及时组织了搬迁，要不然还会给老乡造成二次受灾。”昨日下午，在轮换回省社的路上，工作组一行颇感欣慰。


   
　