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第4版 全力以赴 恢复重建
·省物价局强化灾后价格监控
·鄂州11个重大项目开工建设
·利川各级工作组建立联动机制
·如何重建“补丁路”
·一次及时的搬迁
·依法追缴社保欠费
·强化社保征收成效显
·广告
·抢种蔬菜减少损失
·确保金税三期正常运行
·聚焦培训提升服务
·规范执法提质效
·抓好党建促税收
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抓好党建促税收
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全力以赴 恢复重建
2016.8.29 星期一
带着感情未雨绸缪——
一次及时的搬迁
湖北日报讯 记者 郭习松 通讯员 刘学华
“真的要感谢工作组，要不然这把老骨头就要葬身在自家的破屋里啰！”昨日一大早，听闻省供销社工作组要进行一周轮换的消息，公安县狮子口镇洪峰村76岁老人邓宏蓉专门请村干部给工作组组长、副主任明平安打通电话。
故事从8月24日说起。是日一大早，明平安带领工作组来到狮子口镇作灾情调研。深入走访时，明平安发现横堤子村10组78岁村民郑士凤和洪峰村4组留守老人邓宏蓉两家老屋受损严重，而新建的砖瓦房水电等生活设施还没接通。老人一个借住在邻居家里，一个还住在墙面塌了一个大洞的老房子里。“不行，必须将老人马上搬离危房！天气预报说，今晚到后天有中到大雨，局部有5级以上大风！”带头捐出500元慰问完郑士凤一家后，明平安在邓宏蓉家门口停下脚步，吩咐工作组员、农村流通处处长程文霞找来荆州市驻点工作组和村镇干部，当场召开现场办公会，要求迅速组织力量接通新建房屋水电等基本生活设施，当天务必把老人搬迁至新房。
时间就是生命，大家忙活开来。有的去买电线水管，有的去找施工人员，有的帮忙搬东西……忙碌了大半天，在各方努力下，邓宏蓉和老伴终于安全转移至新建的砖瓦房。为杜绝隐患，细心的明平安还请当地组织调配挖掘机将原危房推倒清除。“新房又敞亮又安全，没想到这么快能住进来！”看着焕然一新的新家，此前在雨中摔伤了一条胳膊的邓宏蓉激动得流下泪水。“好好养伤，有党和政府在，不要担心！我们最大的愿望是看到父老乡亲住得好，睡得安，生活有保障！”明平安将工作组再次捐出的500元塞到老人手里嘱托道。
当地每日灾情统计显示，25日-26日，公安县全县范围遭受较长时间的雷雨大风袭击，局部风力达到8级。“幸亏及时组织了搬迁，要不然还会给老乡造成二次受灾。”昨日下午，在轮换回省社的路上，工作组一行颇感欣慰。