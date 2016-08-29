查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 加速度从哪里来 湖北日报讯 记者 杨念明 通讯员 张樱宁



18日，鄂州葛店国家级经济开发区的武汉科贝科技股份有限公司，挂牌“新三板”。这是华烁科技、启科数控之后，葛店开发区今年第3家进入“新三板”的创新型企业。

葛店开发区已有18家科技企业纳入上市后备企业库，12家企业与券商签订上市挂牌协议。“推动科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接，葛店开发区创新加速，成为鄂州换道超越的重要区域。”鄂州市委书记李兵如是说。



科技加速器带来“创新加速度”



一根天线、两个微型电池、一个射频发射器、一部小型彩色照相机，组成一个比一般胶囊稍大的机器人。

22日，在葛店开发区“湖北科技企业加速器园区”内，武汉市瑞达源科技有限公司的胶囊机器人，正在进行紧张的临床测试。

“胶囊机器人可以取代胃镜，吞服后15分钟左右即可完成胃部检查，不需要麻醉也没有创伤，避免交叉感染。”公司总经理张钧称，产品具有非常广阔的市场前景，仅湖北市场，一年份额就有30万例。

当天，园区内的武汉中地水石环保科技有限公司传出喜讯：海尔集团投入600万，与中地水石公司全面合作。

中地水石公司，团队平均年龄只有25岁。其自主研制的“纯净水复合矿化滤芯”，模拟天然矿泉水的形成过程，将纯净水还原成天然矿泉水，获20项国家发明专利授权。

“湖北科技企业加速器园区，正成为引资引智的重要平台和中小科技企业投资兴业的乐土。”葛店开发区管委会副主任方勇利介绍。

该园区2012年开工建设，总投资30亿元，紧邻东湖国家自主创新示范区未来科技城。“2018年，园区全面建成后，将吸纳300至500家中小科技企业入驻，最终形成年产值60亿元规模，成为国内科技企业加速器的示范项目。”湖北科技企业加速器有限公司总经理熊小平介绍。

目前，园区聚集48家科技型企业。慧杰机器人项目拥有专利8项，其产品AGV智能搬运机器人销往东风、恒通诚和非利华等汽车制造行业公司；航聚科技拥有个人专利4项，其中2项产品国内领先，在航天固体火箭发动机领域有着广泛应用。



“走校进所”带来集群效应



一头连着温箱，一头连接电脑显示器，温湿度标签就像遥控器一样，即时读取温箱里的温湿度数据，也能随意调节温湿比例。

昨日，生产该标签的湖北华威科智能股份有限公司副总经理王海丽介绍，“温湿度标签是公司的核心技术之一，主要用于疫苗、血液制品、食品的冷链运输等领域。”

华威科以物联网智能制造装备、RFID标签及信息系统集为主营业务，2013年落户葛店开发区。目前，该公司拥有1.2万平方米的自主研发、生产、测试场地，专利16项，软件著作权15项。

如今，公司的核心产品RFID标签封装设备经过不断升级，市场售价200万元，应用于全球知名的物联网企业。

此外，华中科技大学的钢轨激光强韧化、智能制造产业园、OLED新材料项目等，近两年相继落户葛店。“葛店能成为高校智力资源青睐的创新热土，源于走校进所战略的推行。”方勇利介绍。

近年来，葛店开发区为改变区内科研综合实力不足、高层次人才短缺、产学研结合不紧等短板，多次对接高校院所，营造出开放、活跃、高效的创新创业生态——与武汉大学达成全面合作框架协议，武大园林生态工程中心、武大北斗产业园、真福医药、精实机电科技项目已入驻；与湖北工业大学合作的生物法紫薯原浆饮料项目已签约；与中国地质大学合作的科创咖啡、中地水石等项目已入驻。

目前，葛店开发区新增载体近10万平方米，依托高校院所，成立了李时珍药物研究院、华师药物研究院、省中医院中药研究院、物联网研究院、湖北省机器人与智能制造研究院和电商博士后工作站等六大研究院。



“黄金”举措带来聚合效应



5月，葛店开发区为鼓励创新，推出“黄金十条”——

筹资2亿元成立科技专项基金，支持成长型科技创业企业发展、创新型孵化器引入、创业服务平台搭建等；

筹资5000万元，成立产业基金；

实施“创新型企业培育工程”，科技含量高、已通过国家高新技术企业认定和产品登记备案的企业可获10万元和2万元的奖励；

帮助企业申报国家“万人计划”、“千人计划”和省“领军人才”，建设开发区人才公寓和专家楼。

……“不断推出新举措，不断优化环境，给高新技术产业发展充足的空间。”葛店开发区经发局负责人说。

2014年7月，葛店开发区在全省率先挂牌行政审批局，实行一枚印章管审批，一批到底，一个工业项目完成审批从62个工作日降到只需7个工作日。

为切实帮助企业，葛店开发区建立“葛店发展群英”等微信公众平台，每天直播现场进度，为企业贴身服务，第一时间解决企业难题。

数据显示，元月至7月，葛店开发区引入科技创新类项目45个，占该区招商引资项目的62%。





