查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 襄阳建一流动力总成基地 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员李俊、陈莉）23日，襄阳市与神龙汽车有限公司签订战略合作协议，“十三五”期间，神龙公司襄阳工厂将建成国际一流、国内领先的汽车动力总成生产基地。

按照规划，神龙公司将在襄阳陆续导入3款涡轮增压发动机，对现有EC发动机实行升级换代，对配套变速箱等零部件产品实行换代。同时，根据市场情况逐步投入，扩大EB系列、EP系列生产能力以及开发全新的变速箱，到2020年，形成年产EB发动机60万台、EP发动机60万台的能力。

双方约定，襄阳市将在政策方面给予神龙公司支持，支持发动机、变速箱等核心零部件企业落户及建设；神龙公司将优先选择襄阳本地企业作为零部件供应商，同时积极促成其他动力总成零部件供应商本地化，促进地方动力总成核心零部件产业链的发展和升级。

目前，神龙公司襄阳工厂拥有年产110万台发动机、51万台变速箱的生产能力，去年实现产值143.8亿元，是襄阳5家产值过百亿元企业之一。





