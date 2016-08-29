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第3版 不忘初心 继续前进
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·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
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联投“新规”塑子公司创新样本
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鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
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双色球停售截止后为何不立即摇奖
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图文：孝感打造“中华纸都”
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活力来自制度创新
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宜昌临空经济快速崛起
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襄阳建一流动力总成基地
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加速度从哪里来
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不忘初心 继续前进
2016.8.29 星期一
襄阳建一流动力总成基地
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员李俊、陈莉）23日，襄阳市与神龙汽车有限公司签订战略合作协议，“十三五”期间，神龙公司襄阳工厂将建成国际一流、国内领先的汽车动力总成生产基地。
按照规划，神龙公司将在襄阳陆续导入3款涡轮增压发动机，对现有EC发动机实行升级换代，对配套变速箱等零部件产品实行换代。同时，根据市场情况逐步投入，扩大EB系列、EP系列生产能力以及开发全新的变速箱，到2020年，形成年产EB发动机60万台、EP发动机60万台的能力。
双方约定，襄阳市将在政策方面给予神龙公司支持，支持发动机、变速箱等核心零部件企业落户及建设；神龙公司将优先选择襄阳本地企业作为零部件供应商，同时积极促成其他动力总成零部件供应商本地化，促进地方动力总成核心零部件产业链的发展和升级。
目前，神龙公司襄阳工厂拥有年产110万台发动机、51万台变速箱的生产能力，去年实现产值143.8亿元，是襄阳5家产值过百亿元企业之一。