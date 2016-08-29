联投“新规”塑子公司创新样本鄂旅投为子公司“松绑”激发活力双色球停售截止后为何不立即摇奖？图文：孝感打造“中华纸都”活力来自制度创新宜昌临空经济快速崛起襄阳建一流动力总成基地加速度从哪里来
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 第3版 不忘初心 继续前进
·联投“新规”塑子公司创新样本
·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一
襄阳建一流动力总成基地
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员李俊、陈莉）23日，襄阳市与神龙汽车有限公司签订战略合作协议，“十三五”期间，神龙公司襄阳工厂将建成国际一流、国内领先的汽车动力总成生产基地。
    按照规划，神龙公司将在襄阳陆续导入3款涡轮增压发动机，对现有EC发动机实行升级换代，对配套变速箱等零部件产品实行换代。同时，根据市场情况逐步投入，扩大EB系列、EP系列生产能力以及开发全新的变速箱，到2020年，形成年产EB发动机60万台、EP发动机60万台的能力。
    双方约定，襄阳市将在政策方面给予神龙公司支持，支持发动机、变速箱等核心零部件企业落户及建设；神龙公司将优先选择襄阳本地企业作为零部件供应商，同时积极促成其他动力总成零部件供应商本地化，促进地方动力总成核心零部件产业链的发展和升级。
    目前，神龙公司襄阳工厂拥有年产110万台发动机、51万台变速箱的生产能力，去年实现产值143.8亿元，是襄阳5家产值过百亿元企业之一。


   
　